Gemeinsam gegen Preisschwankungen beim Holz im Allgäu

Plus Knappes Baumaterial macht Zimmerern und Häuslebauern im Allgäu zu schaffen. Ein Verbund wirbt nun für stärkere regionale Zusammenarbeit – von der alle profitieren sollen.

Die Explosion der Holzpreise macht Handwerkern und Häuslebauern im Allgäu zu schaffen, mancher Zimmerer konnte nur Angebote mit geringer Halbwertszeit abgeben. Dieses Problem möchte das Holzforum Allgäu nun mit dem Digitalen Wald-Holz-Netzwerk, kurz Diwahn, angehen. Dabei sollen Forstwirtschaft, Sägewerke und Zimmereien digital vernetzt und eine regionale Wertschöpfungskette aufgebaut werden.