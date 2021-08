Gerichtsprozess: Mordspalaver, Schmarrn und „a bissle Blödsinn“

Plus Ein Mann steht vor Gericht, weil er den Notruf missbraucht haben soll. Doch das ist nicht der einzige Vorwurf.

Es ist eine ungewöhnliche Kombination, die jüngst vor dem Memminger Amtsgericht verhandelt wurde. Zwei Angelegenheiten, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören, aber dennoch eine hauchdünne Verbindung haben – nicht nur, weil es sich um denselben Angeklagten handelte. Dem Mann wurde vorgeworfen, einen Fußgänger mit dem Auto angefahren und neun Monate später den Polizeinotruf missbraucht zu haben. Vor Gericht erklärte sich der 68-Jährige und brachte damit den Staatsanwalt regelrecht auf die Palme.