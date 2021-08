Gewinnspiel: Kinder, malt uns Euren Traum-Spielplatz!

Wenn alles möglich wäre: Wie würde der perfekte Spielplatz für Euch aussehen? Liebe Kinder, greift zu den Stiften und legt los! Wer das Bild bei uns abgibt, kann etwas gewinnen. Und wer schnell ist, bekommt einen Sofortgewinn.

Heute sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Rutsche, Schaukel, Wippe und Co. dürfen zwar sein, müssen aber nicht. Vielleicht hat Euer Traum-Spielplatz ja ganz andere Geräte als die, die man so kennt. Wie sieht der perfekte Spielplatz für Euch aus? Was darf auf keinen Fall fehlen? Was kann man dort erleben? Wer spielt mit Euch, gibt es vielleicht sogar Tiere dort? Liebe Kinder, das wollen wir von Euch wissen. Also schnappt Euch Eure Buntstifte und legt los! Zeichnet oder bastelt uns Euren Traum-Spielplatz und gebt ihn bei uns ab. Dann habt ihr die Chance auf eines der beliebten „Wanderbar“-Bücher mit vielen tollen Familientouren im Unterallgäu. Und wer besonders schnell ist, darf sich sogar einen Sofortgewinn abholen!

Tauscht eure Bilder gegen Malbücher und Wasserbälle

Auf die ersten 70 Kinder, die ihr Bild von „ihrem“ perfekten Spielplatz in der Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung in der Maximilianstraße 14 in 87719 Mindelheim abgeben, wartet nämlich ein Preis, der gleich mit nach Hause genommen werden kann. Ihr dürft auswählen, was Ihr lieber haben wollt: einen Wasserball oder eines der neu erschienen MINTmagie-Malbücher „Von (A)lgorithmus bis (Z)iemlich cooles Einhorn“. In dem Malbuch, das im Rahmen einer Kampagne des Bildungsministeriums entwickelt worden ist, kann man Einhörner züchten nach Mendel, binomische Formeln mit Popmusik verstehen und mehr über Paarungsverhalten von Pandas erfahren – klingt vielleicht kompliziert, macht aber sehr viel Spaß!

Wer dann auch noch auf der Rückseite seines Bildes seinen Namen, sein Alter und seine Adresse notiert, dazu eine Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse, hat die Chance auf einen weiteren Gewinn: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir die beliebten „Wanderbar“-Bücher, die inzwischen in der dritten Auflage erschienen sind. Und natürlich wollen wir auch Eure Spielplätze in der Zeitung abdrucken. Wir freuen uns auf Eure Einsendungen bis spätestens Dienstag, 31. August!

