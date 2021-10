Gutes tun und gewinnen: Hier gibt es den Rotary-Adventskalender

Der Rotary-Adventskalender im Unterallgäu erscheint am 2. November zum neunten Mal in Folge. Jeder zehnte Kalender gewinnt. Wir verraten Ihnen, wo Sie ihn kaufen können.

Gutes tun und zugleich die Vorweihnachtszeit versüßen mit der Aussicht auf 381 Gewinne: Das ist das Geheimnis des Adventskalenders, den der Rotary Club Mindelheim nun schon zum neunten Mal in der Vorweihnachtszeit verkauft. Wer sich einen der 3500 Kalender sichern will, sollte erfahrungsgemäß aber schnell sein. Am Dienstag, 2. November, beginnt der Verkauf der Wohltätigkeitsaktion.

Die Region Mindelheim war in diesem Jahr Gott sei Dank von großen Katastrophen verschont. Dieses Glück hatten die Menschen im Ahrtal nicht, wo die Flutkatastrophe immense Schäden verursachte und zahlreiche Menschenleben forderte.

Für den Rotary Club Mindelheim war es deshalb eine selbstverständliche Verpflichtung, wenigstens finanzielle Hilfe zu leisten. Nicht zuletzt dank der Einnahmen des Verkaufs der Adventskalender vom vergangenen Jahr konnte eine größere Summe überwiesen werden.

Welche Projekte mit dem Rotary-Adventskalender unterstützt werden

Aber auch in nächster Umgebung gibt es immer wieder Bedarf nach Hilfe und Unterstützung. Seien es Engpässe bei der Versorgung sozial Schwächerer wie zum Beispiel durch die Mindelheimer Tafel, sei es das demütigende Gefühl der Ausgrenzung bei Kindern, weil sie bei vielem nicht mitmachen können – Not und Hilfsbedarf haben auch bei uns viele Gesichter. Mit dem Sponsoring von Fahrradhelmen konnte der Rotary Club die Sicherheit bedürftiger Schüler erhöhen, das Seniorenheim in Salgen benötigte einen medizinischen Stuhl, unterstützt wurde das Rote Kreuz Unterallgäu sowie das Sonderpädagogische Förderzentrum und die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Die Kartei der Not garantiert übrigens, dass jeder gespendete Euro Menschen in der Region zugutekommt, die unverschuldet in Not geraten sind. Sämtliche Verwaltungskosten übernimmt das Medienhaus Pressedruck, zu dem die Mindelheimer Zeitung gehört. Dank der Bereitschaft von 96 einheimischen Sponsoren, den Kalender mit attraktiven Preisen auszustatten, und der Bereitschaft vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Idee durch einen Kauf zu unterstützen, kann der Rotary Adventskalender auch heuer wieder angeboten werden.

Ideengeber und Hauptorganisator war acht Jahre lang Karl Wohlfahrt. In Frank Aschenbrenner hat er nun einen Nachfolger gefunden.

Der Unterallgäuer Rotary-Adventskalender ist immer schnell ausverkauft

In den vergangenen Jahren waren die Kalender aufgrund der stetig gewachsenen Nachfrage bereits sehr früh ausverkauft. Dennoch werden auch heuer wieder nur 3500 Kalender angeboten werden, um höhere Steuern zu vermeiden und die hohen Gewinnchancen nicht zu schmälern. Rein rechnerisch gewinnt immerhin jeder zehnte Kalender. Der Verkaufspreis beträgt weiterhin fünf Euro.

Ab Dienstag, 2. November, können die Kalender bei den bisherigen Verkaufsstellen bezogen werden. Alle Gewinne haben einen Mindestwert von 25 Euro. Zu den attraktiven Preisen zählen hochwertige Beistelltische, Gutscheine für die Big Box in Kempten, Essensgutscheine für verschiedene Restaurants bis hin zum Hauptgewinn, einem Laptop im Wert von 800 Euro. Die Preise haben einen Gesamtwert von 15.572 Euro.

Mitmachen lohnt sich also auch heuer wieder: Man unterstützt andere und hat die Aussicht auf einen eigenen attraktiven Gewinn. (mz)

Hier bekommen Sie den Rotary-Adventskalender: