Unterallgäu

vor 51 Min.

Hanfanbau im Allgäu: Zukunft durch Cannabis-Legalisierung?

Die Hanfernte in Aichstetten nahe Memmingen sorgte für Interesse bei vielen Allgäuer Landwirten.

Plus Nahe Memmingen wird seit heuer Hanf angebaut. Die Ernte stieß auf großes Interesse in der Region. Warum Landwirte nun auf eine politische Entscheidung hoffen.

Von David Specht

Vereinzelt entdeckt man an den Pflanzen noch die langen, dünnen Blätter, die wie die Finger einer Hand angeordnet und als Motiv auf zahlreichen Stofftaschen, Mützen und T-Shirts zu finden sind. Auf einem Acker in Aichstetten, knapp zehn Kilometer südwestlich von Memmingen, baut Landwirt Wolfgang Mösle seit diesem Jahr Hanf an.

