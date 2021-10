Hilfe in Corona-Zeiten: 46,2 Millionen Euro für Firmen im Unterallgäu

Der Freistaat hat Unternehmen in der Corona-Pandemie geholfen. Mehr als 46 Millionen Euro flossen dabei auch ins Unterallgäu.

Seit mehr als eineinhalb Jahren hält die Corona-Krise die Region in Atem. Viele Unternehmen waren über Monate praktisch von ihren Märkten ausgeschlossen, Berufsverbote legten ganze Branchen lahm und Probleme in den Lieferketten beschäftigen die Unternehmen bis heute. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, wie robust der Arbeitsmarkt im Unterallgäu ist. Eine Erklärung liefert jetzt der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Bernhard Pohl.

„Wir haben es zweifellos mit der größten Herausforderung der Nachkriegszeit zu tun“, sagt der Kaufbeurer Pohl, haushaltspolitischer Sprecher der FW-Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag. Daran gemessen seien die Konjunkturzahlen im Allgäu bemerkenswert positiv. „Die Arbeitslosigkeit bleibt auf einem sehr geringen Niveau und die Wachstumsprognosen zeigen nach oben“, freut sich der Politiker.

Dies liege auch daran, dass die Staatsregierung der Wirtschaft im Freistaat krisenbedingt kräftig unter die Arme gegriffen hat: „Anders als in anderen Ländern haben wir unsere Unternehmen nicht im Regen stehen lassen, sondern versucht, sie so gut wie möglich durch diese schwierigen Zeiten zu begleiten. Das zahlt sich jetzt aus“, so der Parlamentarier.

46,2 Millionen Euro Corona-Wirtschaftshilfen wurden für das Unterallgäu bewilligt

Dies nimmt der FW-Politiker zum Anlass, über den aktuellen Stand der bayerischen Corona-Hilfen zu informieren. „Landesweit wurden bislang 292.859 Anträge gestellt und über neun Milliarden Unterstützungsmittel ausgereicht. Auch unsere Heimat hat ganz massiv hiervon profitiert“, so Bernhard Pohl. Bis September flossen über 15,3 Millionen Euro in die Stadt Kaufbeuren, und in den Landkreis Ostallgäu 85,2 Millionen. Im Landkreis Unterallgäu wurden 46,2 Millionen Euro als Wirtschaftshilfen bewilligt.

Insgesamt wurden aus Schwaben 42.334 Anträge gestellt. „Sowohl das Finanzvolumen als auch die schiere Zahl der Anträge sind überaus bemerkenswert. Sie bestätigen unsere Bayernkoalition darin, mit den Corona-Hilfen das richtige Instrument gewählt zu haben, um die regionale Wirtschaft in der Corona–Krise bestmöglich zu unterstützen“, stellt Pohl fest. Unternehmer in Bayern hätten durch diese Hilfen einen echten Standortvorteil. (mz)