Unterallgäu

vor 48 Min.

Hochwasserschutz im Unterallgäu: Teurer Kampf gegen die Fluten

Plus Die Politik gab in den vergangenen Jahren viel Geld aus, damit die Menschen im Unterallgäu sicherer vor Überflutungen sind. Ein Überblick.

Von Johann Stoll

Die Menschen in Dirlewang litten über viele Jahre immer wieder unter Hochwasser. Seit ein Rückhaltebecken gebaut worden ist, kam es zu keinen Überschwemmungen mehr. Dirlewang ist nicht der einzige Ort, in dem Hochwasservorkehrungen umgesetzt worden sind. Hier ein Überblick über all die Maßnahmen in der Region:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

