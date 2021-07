Unterallgäu

Im Unterallgäu gibt es mehr Störche, aber weniger Nachwuchs

Plus Nach dem Storchen-Rekord im vergangenen Jahr sieht es in diesem deutlich schlechter aus. Viele Jungstörche haben nicht überlebt. Doch es gibt auch eine Erfolgsgeschichte.

Von Ulla Gutmann

Wie schon in den vergangenen Jahren hat der bisherige Vorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz Unterallgäu (LBV), Georg Frehner, die Zahlen für die Weißstörche im Unterallgäu zusammengetragen: brütende Paare, die Anzahl der Jungstörche, aber auch Nester, in denen die Jungstörche starben, oder keine geschlüpft waren. Nach dem kalten, regnerischen Wetter im Frühling war in diesem Jahr zu befürchten, dass es deutlich weniger Nachwuchs bei den Weißstörchen geben würde. Und tatsächlich fällt die Bilanz nach dem Rekordjahr 2020 mit damals mehr als 100 Jungstörchen in diesem eher durchwachsen aus.

