Im Unterallgäu gibt es nicht mehr Suizide seit Corona

Plus Immer wieder heißt es, Corona würde zu mehr Selbsttötungen führen. Ein Blick in die Statistik der Polizei fürs Unterallgäu zeigt: Das Gegenteil ist der Fall.

Führt die Corona-Pandemie zu mehr Suiziden, weil immer mehr Menschen verzweifelt sind? Ein Blick in die Statistik des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West bestätigt diese Annahme nicht – im Gegenteil: Die Zahl der Selbsttötungen hat in den Jahren 2020 und 2021 sogar abgenommen.