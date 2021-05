Unterallgäu

18:00 Uhr

Im Unterallgäu steht die nächste große Banken-Fusion bevor

Plus Die Genossenschaftsbank Unterallgäu und die Raiffeisenbank Schwaben wollen fusionieren. Was geplant ist und was das für die Kunden und Mitarbeiter bedeutet.

Von Melanie Lippl

Knapp zwei Wochen nach der Sparkasse verkünden nun die nächsten Banken in Mindelheim ihre Fusionspläne: Die Genossenschaftsbank Unterallgäu will sich mit der Raiffeisenbank Schwaben Mitte zusammenschließen. „Wir machen es aber nicht der Sparkasse nach“, sagte Anton Jall bei einem Pressegespräch am Mittwoch augenzwinkernd. Die losen Gespräche für eine Fusion der beiden Geldinstitute mit Hauptsitz in Mindelheim und Krumbach laufen seit mehr als einem halben Jahr, betonte der Vorstandsvorsitzende der Genobank. Nun habe man beschlossen, daraus konkrete Gespräche zu machen und einen Fusionsvertrag auszuhandeln. In einem Pressetermin gaben beide Banken nun Details zu ihren Plänen bekannt und klärten auf, was das für Mitarbeiter und Kunden bedeutet.

