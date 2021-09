Unterallgäu

Immer wieder werden auch im Unterallgäu Wahlplakate zerstört oder gestohlen

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte viele Wahlplakate in Stadt und Land. Das Foto entstand in Ottobeuren.

Plus Unbekannte beschmieren oder zerkratzen immer wieder die Werbung der Kandidaten. Über die Hintergründe können die Parteien nur spekulieren. Die Polizei dagegen hat eine ganz deutliche Nachricht.

Von Volker Geyer

Es ist in jedem Wahlkampf so sicher wie das Amen in der Kirche: Wahlplakate werden beschmiert, zerkratzt oder gleich ganz runtergerissen. Laut Polizei ist es oft schwer zu sagen, ob die einzelnen Taten politisch motiviert sind oder es sich schlichtweg um Vandalismus handelt. Eines trifft aber auf jeden Fall zu: Das Beschädigen von Wahlplakaten ist kein Kavaliersdelikt.

