Inzidenz und Infektionen: Corona-Update fürs Unterallgäu am 10. September

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update 10. September

25 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Freitag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7837. An oder mit der Krankheit gestorben sind 170 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Freitag bei 90,3.

Update 9. September

28 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Donnerstag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7812. An oder mit der Krankheit gestorben sind 170 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Donnerstag bei 88,3.

Update 8. September

27 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Mittwoch für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7783. An oder mit der Krankheit gestorben sind 170 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Mittwoch bei 93,7 .

Update 7. September

Vier Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7756. An oder mit der Krankheit gestorben sind 170 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Dienstag bei 105,4.

Update 6. September

16 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Montag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7752. An oder mit der Krankheit gestorben sind 170 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Montag bei 112,2.

Update 5. September

39 Neuinfektionen seit Freitag meldet das Robert-Koch-Institut für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7736. An oder mit der Krankheit gestorben sind 170 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Sonntag bei 110,2.

Update 3. September

29 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Freitag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7697. An oder mit der Krankheit gestorben sind 170 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Freitag bei 106,0.

Update 2. September

37 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Donnerstag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7669. An oder mit der Krankheit gestorben sind 170 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Donnerstag bei 97,8.

Update 1. September

30 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Mittwoch für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7631. Außerdem wurde nach langer Pause wieder ein Todesfall gemeldet. An oder mit der Krankheit gestorben sind jetzt 170 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der bisher letzte Todesfall war am 20. Juli gemeldet worden. Der Inzidenzwert liegt am Mittwoch bei 86,2.