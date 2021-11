Inzidenz und Infektionen: Corona-Update fürs Unterallgäu am 11. November

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update 11. November

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu steigt immer weiter. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie am Donnerstag bei 650,0 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Mittwoch sind 260 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.704 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 43 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 15 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen acht Personen auf der Normalstation und zwei auf Intensiv. In Ottobeuren werden drei Covid-Patienten auf der Intensivstation und zwei auf der Normalstation behandelt. Außerdem werden aus dem Mindelheimer Krankenhaus zwei Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung gemeldet.

Update 10. November

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu hat die 500er-Marke überschritten. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie am Mittwoch bei 548,7 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Dienstag sind 133 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.444 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 49 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 14 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 13 Personen auf der Normalstation und zwei auf Intensiv. In Ottobeuren werden zwei Covid-Patienten auf der Intensivstation und zwei auf der Normalstation behandelt.

Update 9. November

Die Zahlen steigen immer weiter. Das Robert-Koch-Institut vermeldet für das Unterallgäu am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 491,2 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Montag sind 189 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.311 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 48 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 18 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 13 Personen auf der Normalstation und vier auf Intensiv. In Ottobeuren werden zwei Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt.

Update 8. November

Das Robert-Koch-Institut vermeldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 383,1 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Sonntag sind 55 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.122 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 49 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 17 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 13 Personen auf der Normalstation und vier auf Intensiv. In Ottobeuren wird ein Covid-Patient auf der Intensivstation behandelt.

Update 7. November

Das Robert-Koch-Institut vermeldet am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 358,5 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Samstag sind 41 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.067 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Update 5. November

Das Robert-Koch-Institut vermeldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 358,5 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Donnerstag sind 179 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 9874 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Auch ein neuer Todesfall wurde vom RKI gemeldet.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 45 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 15 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 13 Personen auf der Normalstation und drei auf Intensiv.





Update 4. November

Das Robert-Koch-Institut vermeldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 291,5 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Mittwoch sind 98 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 9595 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 44 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 14 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen zwölf Personen auf der Normalstation und vier auf Intensiv.

Update 3. November

Das Robert-Koch-Institut vermeldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 305,1 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Dienstag sind 46 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 9597 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 41 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und zwölf auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen zwölf Personen auf der Normalstation und drei auf Intensiv.

Update 2. November

Das Robert-Koch-Institut vermeldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 327,7 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Montag sind 24 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 9551 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 29 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und zehn auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen elf Personen auf der Normalstation und zwei auf Intensiv.

Update 1. November

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist weiter gestiegen und liegt am 1. November bei 331,8 Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Beginn der Pandemie haben sich 9527 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 177 Landkreisbürgerinnen und -bürger sind infolge einer Corona-Infektion gestorben.

Sie interessieren sich für die Corona-Zahlen vor September 2021. Dann geht es hier zum Archiv des Unterallgäuer Corona-Updates: Zahlen von September 2020 bis Oktober 2021