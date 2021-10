Inzidenz und Infektionen: Corona-Update fürs Unterallgäu am 13. Oktober

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update 13. Oktober

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist am Mittwoch auf 93,7 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet 29 Neuinfektionen. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt damit auf 8566. Die Zahl der Landkreisbürgerinnen und -bürger, die an oder mit Corona gestorben sind, liegt unverändert bei 173. In den Kliniken des Klinikverbunds Allgäu werden aktuell 18 Covid-Patienten behandelt, zwölf davon auf der normal und sechs auf der Intensivstation. Am Mindelheimer Krankenhaus sind es insgesamt sieben Covid-Patienten, von denen zwei intensivmedizinisch betreut werden.

Update 12. Oktober

Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist laut RKI um 13 auf 8537 gestiegen. An oder mit der Krankheit gestorben sind 173 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag bei 88,3. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit sechs Covid-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation behandelt, einer davon auf der Intensivstation.

Update 11. Oktober

Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist laut RKI um acht auf 8524 gestiegen. An oder mit der Krankheit gestorben sind 173 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montag bei 84,8. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit sechs Covid-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation behandelt, einer davon auf der Intensivstation.

Update 10. Oktober

Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist seit Freitag laut RKI um 38 auf 8516 gestiegen. An oder mit der Krankheit gestorben sind 173 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Sonntag bei 85,5.

Update 8. Oktober

Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Freitag laut RKI um 22 auf 8478 gestiegen. An oder mit der Krankheit gestorben sind 173 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Freitag bei 80,7.

Update 7. Oktober

Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Donnerstag laut RKI um 37 auf 8456 gestiegen. An oder mit der Krankheit gestorben sind 173 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag bei 78,7. Im Mindelheimer Krankenhaus werden sechs Covid-Patienten behandelt, keiner von ihnen auf der Intensivstation.

Update 6. Oktober

Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Mittwoch laut RKI um 20 auf 8419 gestiegen. An oder mit der Krankheit gestorben sind 173 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch bei 65,7. Im Mindelheimer Krankenhaus werden sechs Covid-Patienten behandelt, keiner von ihnen auf der Intensivstation.

Update 5. Oktober

Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Dienstag laut RKI um 2 auf 8399 gestiegen. An oder mit der Krankheit gestorben sind 173 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag bei 67,0. Im Mindelheimer Krankenhaus werden sieben Covid-Patienten behandelt, keiner von ihnen auf der Intensivstation.

Update 4. Oktober

Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist seit Freitag laut RKI um 42 auf 8397 gestiegen. An oder mit der Krankheit gestorben sind 173 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montag bei 69,7. Im Mindelheim Krankenhaus werden sieben Covid-Patienten behandelt, keiner von ihnen auf der Intensivstation.

Update 1. Oktober

Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Freitag laut RKI um 19 auf 8356 gestiegen. An oder mit der Krankheit gestorben sind 173 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Freitag bei 78,0.

Sie interessieren sich für die Corona-Zahlen vor September 2021. Dann geht es hier zum Archiv des Unterallgäuer Corona-Updates: Zahlen von September 2020 bis August 2021