Inzidenz und Infektionen: Corona-Update fürs Unterallgäu am 18. November

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update 18. November

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie am Donnerstag bei 764,2 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit gestern sind 159 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 11.929 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 183 sind an oder mit dem Virus gestorben.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 69 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 24 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 16 Personen auf der Normalstation und sieben auf Intensiv. In Ottobeuren werden vier Covid-Patienten auf der Intensivstation und fünf auf der Normalstation behandelt.

Update 17. November

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist nahezu gleichgeblieben. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie am Mittwoch bei 825,1 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit gestern sind 154 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 11.770 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 183 sind an oder mit dem Virus gestorben.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 65 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 23 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 16 Personen auf der Normalstation und vier auf Intensiv. In Ottobeuren werden vier Covid-Patienten auf der Intensivstation und vier auf der Normalstation behandelt.

Hohe Inzidenz bei Kindern

Die Corona-Infektionszahlen im Unterallgäu bleiben hoch. Derzeit sind rund 2500 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer in Corona-Quarantäne, teilt das Landratsamt mit. Die Zahl stammt vom vom 16. November wider. Besonders hoch sind die Inzidenzzahlen bei den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Fünf- bis 14-Jährigen etwa stieg zwischenzeitlich bis auf etwa 1500 und lag am Mittwoch bei 1309. Das geht aus Zahlen der Priesemann-Gruppe hervor, welche Statistiken des Robert-Koch-Instituts auswertet.

Zuletzt waren 63 Schülerinnen und Schüler nachweislich positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Zahl spiegelt den Stand von Montag, 15. November, wider. Mittlerweile befinden sich auch mehrere Schulklassen in Quarantäne: am Gymnasium und der Mittelschule Ottobeuren (jeweils zwei Klassen in Quarantäne), der Realschule Ottobeuren, der Grundschule Bad Wörishofen, der Maria-Ward-Realschule Mindelheim, der Grundschule Ettringen und der Maristen-Realschule Mindelheim (jeweils eine Klasse). Einzelfälle gibt es an den Grundschulen Dirlewang, Erkheim, Heimertingen, Boos, Ottobeuren, Sontheim und Babenhausen, der Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen, den Mittelschulen Legau und Erkheim, und dem Gymnasium Türkheim, an der Berufsschule Bad Wörishofen, der Landwirtschaftsschule Mindelheim und der Wirtschaftsschule Bad Wörishofen. (m.he)

Ein eigenes Impfzentrum für Mindelheim?

Angesichts der hohen Fallzahlen von Corona-Infizierten in Mindelheim hat die Bürgergemeinschaft per Eilantrag beantragt, dass sich der Stadtrat mit dem Thema befassen soll. Die Nachrichten seien erschreckend: Die Inzidenzzahlen erreichen Höchstwerte und die Belastung unserer Kliniken sei besorgniserregend.

Die Bürgergemeinschaft bittet Bürgermeister Stephan Winter, der auch stellvertretender Landrat ist, sich dafür starkzumachen, dass es auch in Mindelheim eine Impfmöglichkeit gibt. Derzeit kann gegen Covid-19 bei Hausärzten und im Impfzentrum Bad Wörishofen geimpft werden. Geprüft werden sollte, ob nicht auch im Maria-Ward-Kloster ein Impfzentrum eingerichtet werden kann. Als Impfärzte könnten Mindelheimer Ärzte gewonnen werden, die ihren Ruhestand angetreten haben. Die Mindelheimer Ärzte könnten so entlastet werden.

Bürgermeister Stephan Winter teilte der BG mit, dass er in dieser Sache bereits mit Stadtrat Stefan Drexel vom Gesundheitsamt Kontakt aufgenommen hat. Der Antrag soll in der Stadtratssitzung am 22. November behandelt werden. (jsto)

Update 16. November

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie am Dienstag bei 828,5 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit gestern sind 72 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 11.616 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 183 sind an oder mit dem Virus gestorben.

Update 15. November

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu steigt immer weiter. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie am Montag bei 890,1 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Sonntag sind 193 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 11.544 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Die höchsten Werte weisen weiterhin die Gruppen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf. Das geht aus Zahlen der Priesemann-Gruppe hervor, welche kontinuierlich die Statistiken des RKI auswertet. Die Sieben-Tages-Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen liegt demnach am Montag bei 1570,80. In der vergangenen Woche seien 210 bestätigte neue Fälle hinzugekommen. In der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen liegt die Sieben-Tages-Inzidenz am Montag den Angaben zufolge bei 1165,56 mit 387 neuen PCR-bestätigten Fällen binnen sieben Tagen.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 67 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 23 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen elf Personen auf der Normalstation und fünf auf Intensiv. In Ottobeuren werden fünf Covid-Patienten auf der Intensivstation und vier auf der Normalstation behandelt.

Keine ungeimpften Hotelgäste mehr in Bad Wörishofen

Update 14. November

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist auch am Sonntag weiter gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie bei 788,8. Seit Beginn der Pandemie haben sich 11.351 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 182 sind an oder mit dem Virus gestorben.

Update 13.November

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu steigt am Samstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 699,9. Die höchsten Werte weisen derzeit die Gruppen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf. Das geht aus Zahlen der Priesemann-Gruppe hervor, welche kontinuierlich die Statistiken des RKI auswertet. Die Sieben-Tages-Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen liegt demnach am Samstag bei 1204,28. In der vergangenen Woche seien 161 bestätigte neue Fälle hinzugekommen. In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen ergibt sich eine Inzidenz von 954,73 mit 317 bestätigten neuen Corona-Fällen binnen einer Woche. Schnelltest-Ergebnisse fließen nicht in diese Statistiken ein. Nur per PCR-Test bestätigte Corona-Fälle werden vom Gesundheitsamt an das RKI gemeldet.

Die Zahl der Neuinfektionen im Allgäu lag am Samstag bei 4788 binnen sieben Tagen. Das geht aus den RKI-Zahlen hervor. Im Landkreis Oberallgäu liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 893,1 vor Kempten mit 748,5. Das Ostallgäu steht bei 729,4, Memmingen bei 581,6, Kaufbeuren bei 443,3 und Lindau bei 441,0. Lediglich im Ostallgäu war ein kleiner Rückgang zu verzeichnen.

Update 12.November

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu steigt immer weiter. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie am Freitag bei 697,5 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Mittwoch sind 244 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.948 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 52 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 16 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen sechs Personen auf der Normalstation und zwei auf Intensiv. In Ottobeuren werden drei Covid-Patienten auf der Intensivstation und drei auf der Normalstation behandelt.

Schulklassen in Quarantäne und neue Regeln für das Impfzentrum Bad Wörishofen

Mindelheimer Unternehmer kritisiert Corona-Politik





Update 11. November

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu steigt immer weiter. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie am Donnerstag bei 650,0 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Mittwoch sind 260 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.704 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 43 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 15 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen acht Personen auf der Normalstation und zwei auf Intensiv. In Ottobeuren werden drei Covid-Patienten auf der Intensivstation und zwei auf der Normalstation behandelt. Außerdem werden aus dem Mindelheimer Krankenhaus zwei Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung gemeldet.

Update 10. November

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu hat die 500er-Marke überschritten. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie am Mittwoch bei 548,7 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Dienstag sind 133 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.444 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 49 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 14 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 13 Personen auf der Normalstation und zwei auf Intensiv. In Ottobeuren werden zwei Covid-Patienten auf der Intensivstation und zwei auf der Normalstation behandelt.

Update 9. November

Die Zahlen steigen immer weiter. Das Robert-Koch-Institut vermeldet für das Unterallgäu am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 491,2 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Montag sind 189 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.311 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 48 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 18 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 13 Personen auf der Normalstation und vier auf Intensiv. In Ottobeuren werden zwei Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt.

Update 8. November

Das Robert-Koch-Institut vermeldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 383,1 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Sonntag sind 55 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.122 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 49 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 17 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 13 Personen auf der Normalstation und vier auf Intensiv. In Ottobeuren wird ein Covid-Patient auf der Intensivstation behandelt.

Update 7. November

Das Robert-Koch-Institut vermeldet am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 358,5 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Samstag sind 41 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.067 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Update 5. November

Das Robert-Koch-Institut vermeldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 358,5 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Donnerstag sind 179 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 9874 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Auch ein neuer Todesfall wurde vom RKI gemeldet.

Das Unterallgäu ist Corona-Hotspot-Region: Diese strengeren Regeln gelten ab Sonntag.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 45 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 15 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen 13 Personen auf der Normalstation und drei auf Intensiv.





Update 4. November

Das Robert-Koch-Institut vermeldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 291,5 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Mittwoch sind 98 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 9595 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 44 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und 14 auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen zwölf Personen auf der Normalstation und vier auf Intensiv.

Lesen Sie auch: Corona-Ausbruch im Seniorenheim St. Anna in Pfaffenhausen

Update 3. November

Das Robert-Koch-Institut vermeldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 305,1 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Dienstag sind 46 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 9597 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 41 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und zwölf auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen zwölf Personen auf der Normalstation und drei auf Intensiv.

Lesen Sie auch: Besuchsverbot in den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren

Update 2. November

Das Robert-Koch-Institut vermeldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 327,7 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Montag sind 24 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 9551 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

In den Krankenhäusern des Allgäuer Klinikverbunds sind derzeit 29 Corona-Patientinnen und Patienten auf der Normalstation untergebracht und zehn auf der Intensivstation. In Mindelheim liegen elf Personen auf der Normalstation und zwei auf Intensiv.

Update 1. November

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist weiter gestiegen und liegt am 1. November bei 331,8 Fällen pro 100.000 Einwohner. Seit Beginn der Pandemie haben sich 9527 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 177 Landkreisbürgerinnen und -bürger sind infolge einer Corona-Infektion gestorben.

Lesen Sie auch:





