Inzidenz und Infektionen: Corona-Update fürs Unterallgäu am 26. Juli

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update Montag, 26. Juli

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist weiter gesunken. Am Montag liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei 10,3. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 7314 Unterallgäuer mit dem Coronavirus infiziert - es gibt also zwei Neuinfektionen -, 169 sind an oder mit der Krankheit gestorben.

Update Sonntag, 25. Juli

Das Wochenende bringt einen Rückgang der Corona-Infektionszahlen im Unterallgäu. Auch am Sonntag sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Unterallgäu, laut Robert-Koch-Institut auf den Wert von 11,7 nach 13,1 am Samstag. Im Rest des Allgäus bleiben die Werte zumeist stabil. Memmingen verzeichnet einen leichten Rückgang von 20,4 auf 18,1. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 7312 Unterallgäuer mit dem Coronavirus infiziert, 169 sind an oder mit der Krankheit gestorben.

Update Samstag, 24. Juli

Die Corona-Zahlen sind im Unterallgäu am Samstag leicht gesunken, während sie in anderen Teilen des Allgäus weiter steigen. Das Robert-Koch-Institut meldet für das Unterallgäu eine Sieben-Tage-Inzidenz von 13,1 nach 15,1 am Freitag. In Memmingen stieg dieser Wert von 15,9 auf 20,4, im Oberallgäu von 11,5 auf 15,4. Kaufbeuren bleibt bei 9,0, Kempten bei 5,8. Leichte Rückgänge gibt es im Ostallgäu (von 5,7 auf 4,2) und in Lindau mit 6,1 statt 7,3.

Update Freitag, 23. Juli

Die Inzidenz im Unterallgäu ist gestiegen und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Freitag bei 15,1. Die Zahl der Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, beziffert das RKI auf 7311 - es gibt also fünf Neuinfektionen. Insgesamt sind 169 Unterallgäuer im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben.

Update Donnerstag, 22. Juli

Die Inzidenz im Unterallgäu ist leicht gestiegen und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag bei 11,7. Die Zahl der Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, beziffert das RKI auf 7306 - es gibt also drei Neuinfektionen. Insgesamt sind 169 Unterallgäuer im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben.

Update Mittwoch, 21. Juli

Die Inzidenz im Unterallgäu ist erneut gestiegen und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch bei 10,3. Die Zahl der Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, beziffert das RKI auf 7303 - es gibt also vier Neuinfektionen. Insgesamt sind 169 Unterallgäuer im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben.

Update Dienstag, 20. Juli

Die Inzidenz im Unterallgäu ist gestiegen und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 8,3. Die Zahl der Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, beziffert das RKI auf 7299 - es gibt also acht Neuinfektionen. Das RKI vermeldet außerdem einen Todesfall. Damit sind insgesamt 169 Unterallgäuer im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben.

Update Montag, 19. Juli

Nach dem Anstieg vom Wochenende ist die Inzidenz am Montag wieder leicht zurückgegangen. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) lag sie bei 4,1. Die Zahl der Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert haben, beziffert das RKI auf 7291. Insgesamt sind bislang 168 Unterallgäuer im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben

Update Sonntag, 18. Juli

Die Corona-Inzidenzwerte sind im Allgäu am Sonntag weitgehend stabil geblieben, auch im Landkreis Unterallgäu. 4,8 beträgt hier die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag, nach Angaben des Robert-Koch-Institutes. Es ist der gleich Wert wie schon am Samstag. Eine auffällige Steigerung gab es nur in Memmingen, von 2,3 auf 4,5. Im Oberallgäu sank der Wert dagegen leicht von 5,8 auf 5,1.

Update Samstag, 17. Juli

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Unterallgäu ist zudem von Freitag auf Samstag merklich gestiegen, von 2,8 auf 4,8. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Dieser Trend lässt sich am Samstag auch in anderen Allgäuer Städten und Landkreisen beobachten. Im Ostallgäu stieg der Wert von 2,8 auf 6,4. Kempten liegt am Samstag bei 7,2 (6,4 am Freitag), Lindau bei 3,7 (2,4) und Kaufbeuren bei 11,3 (9). In Memmingen sank die Inzidenz dagegen von 4,5 auf 2,3, im Oberallgäu von 6,4 auf 5,8.

Update Freitag, 16. Juli

Auch am Freitag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) keinen neuen Corona-Fall im Unterallgäu gemeldet. Es haben sich damit seit Beginn der Pandemie nachweislich 7288 Unterallgäuer mit dem Corona-Virus infiziert. Neue Todesfälle gab es ebenfalls nicht. Insgesamt sind 168 Unterallgäuer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt wie am Donnerstag bei 2,8.

Update Donnerstag, 15. Juli

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu wieder leicht gesunken, und zwar von 3,4 am Mittwoch auf 2,8 am Donnerstag. Neue Corona-Infektionen oder Todesfälle im Zusammenhang mit der Erkrankung gab es nicht. Die Zahl der Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit unverändert bei 7288, 168 Unterallgäuer sind bislang an oder mit Corona gestorben.

Update Mittwoch, 14. Juli

Auch im Unterallgäu macht sich der deutschlandweite Trend bemerkbar und die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) kletterte sie von 1,4 auf 3,4. Zudem meldet das RKI drei Corona-Neuinfektionen. Die Zahl der Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt damit auf 7288. An oder mit der Erkrankung gestorben sind bislang 168 Unterallgäuer.

Update Dienstag, 13. Juli

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) weiterhin bei 1,4. Es gab keinen neuen Corona-Fall und auch keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 7285 Unterallgäuer nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert, 168 sind an oder mit der Erkrankung gestorben.

Update Montag, 12. Juli

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag einen weiteren Corona-Fall im Landkreis gemeldet. Die Zahl der Unterallgäuer , bei denen das Virus seit Beginn der Pandemie nachgewiesen wurde, steigt damit auf 7285. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiterhin bei 1,4 und es gibt keine neuen Todesfälle. Im Zusammenhang mit Covid-19 sind demnach 168 Unterallgäuer gestorben.

Update Sonntag, 11. Juli

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1,4 gemeldet. Am Samstag lag sie bei 2,1. Die Zahl der Unterallgäuer, die seit Beginn der Pandemie nachweislich an Corona erkrankt sind, beziffert das RKI weiterhin auf 7284. Auch die Zahl der Unterallgäuer, die an oder mit Corona gestorben sind, blieb unverändert bei 168.

Update Samstag, 10. Juli

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Unterallgäu ist wieder leicht gesunken, während sie in anderen Teilen des Allgäus wieder ansteigt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Samstag einen Inzidenz-Wert von 2,1 für das Unterallgäu (Vortag: 2,8). Das Bayerische Landesamt für Gesundheit (LGL) meldet für das Unterallgäu mittlerweile drei bestätigte Fälle der Delta-Variante (Stand: 9. Juli). Diese Corona-Mutation wurde erstmals in Indien nachgewiesen. Sie gilt als besonders ansteckend. Zudem nennt das LGL 17 Fälle, in denen PCR-Tests eine nicht näher bestimmte sogenannte besorgniserregende Coronavirus-Mutation nahelegen, zu denen auch Delta zählt.

In Memmingen stieg die Corona-Inzidenz im Gegensatz zum Unterallgäu von 4,5 auf 6,8. Auch das Oberallgäu verzeichnet am Samstag höhere Zahlen (6,4 statt 4,5). In Lindau liegt die Inzidenz dagegen am Samstag bei 1,2 nach 2,4 am Freitag. Kempten verzeichnet sogar eine 0,0. In Kaufbeuren verharrt die Inzidenz laut RKI bei 4,5.

Update Freitag, 9. Juli

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Inzidenz im Unterallgäu am Freitag auf 2,8 gesunken. Es wurde kein neuer Corona-Fall gemeldet. Die Zahl der Unterallgäuer, die nachweislich an Corona erkrankt sind, liegt laut RKI weiter bei 7284. Es wurde auch kein neuer Todesfall gemeldet. Insgesamt sind 168 Unterallgäuer an oder mit Corona gestorben.

Update Donnerstag, 8. Juli

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Inzidenz im Unterallgäu am Donnerstag auf 3,4 gestiegen. Es wurde ein weiterer Corona-Fall gemeldet. Die Zahl der Unterallgäuer, die nachweislich an Corona erkrankt sind, liegt laut RKI bei 7284. Es wurden auch zwei neue Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind jetzt 168 Unterallgäuer an oder mit Corona gestorben.

Update Mittwoch, 7. Juli

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Inzidenz im Unterallgäu am Mittwoch auf 2,8 gesunken. Es wurde kein weiterer Corona-Fall gemeldet. Die Zahl der Unterallgäuer, die nachweislich an Corona erkrankt sind, liegt laut RKI weiter bei 7283. Es wurde auch kein weiterer Todesfall gemeldet. Insgesamt sind 166 Unterallgäuer an oder mit Corona gestorben.

Update Dienstag, 6. Juli

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag die Inzidenz im Unterallgäu am Dienstag bei 6,2. Es wurde ein weiterer Corona-Fall gemeldet. Die Zahl der Unterallgäuer, die nachweislich an Corona erkrankt sind, beziffert das RKI auf 7283. Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. Insgesamt sind 166 Unterallgäuer an oder mit Corona gestorben.

Update Montag, 5. Juli

Laut Robert-Koch-Institut lag die Inzidenz im Unterallgäu am Montag bei 5,5. Die Zahl der Unterallgäuer, die nachweislich an Corona erkrankt sind, beziffert das RKI auf 7282. An oder mit Corona gestorben sind, sind im Unterallgäu 166 Menschen.

Update Freitag, 2. Juli

Laut Robert-Koch-Institut lag die Inzidenz im Unterallgäu am Freitag bei 6,9. Es wurden zwei weitere Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Unterallgäuer, die nachweislich an Corona erkrankt sind, beziffert das RKI auf 7285. Ein weiterer Todesfall wurde gemeldet. Insgesamt sind 166 Unterallgäuer an oder mit Corona gestorben. Im Mindelheimer Krankenhaus liegt derzeit kein Covid-Patient mehr.

Update Donnerstag, 1. Juli

Laut Robert-Koch-Institut lag die Inzidenz im Unterallgäu am Donnerstag bei 7,6. Es wurde kein weiterer Corona-Fall gemeldet. Die Zahl der Unterallgäuer, die nachweislich an Corona erkrankt sind, beziffert das RKI weiter auf 7283. Ein weiterer Todesfall wurde nicht gemeldet. Insgesamt sind 165 Unterallgäuer an oder mit Corona gestorben. Im Mindelheimer Krankenhaus liegt derzeit kein Covid-Patient mehr.

Sie wollen wissen, wie die Corona-Zahlen vor Juli 2021 ausgesehen haben? Dann klicken Sie hier:

Archiv des Unterallgäuer Corona-Updates: Zahlen von September 2020 bis Juli 2021