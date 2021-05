Inzidenz und Infektionen: Corona-Update fürs Unterallgäu am 26. Mai

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update Mittwoch, 26. Mai

Der Inzidenzwert im Unterallgäu sinkt weiter. Am Mittwoch lag er nur noch bei 81.2. Die Zahl der Unterallgäuer, bei denen seit Beginn der Pandemie das Coronavirus nachgewiesen wurde, ist um 20 gestiegen und lag am Mittwoch bei 7047. Außerdem wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Die Zahl derer, die an oder mit Corona gestorben sind, liegt bei 150. Im Mindelheimer Krankenhaus wurden am Dienstag 17 Covid-Patienten behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation.

Update Dienstag, 25. Mai

Der Inzidenzwert im Unterallgäu sinkt weiter. Am Freitag lag er im Unterallgäu laut Robert-Koch-Institut (RKI) noch bei 134,9, am Dienstag dagegen nur noch bei 94,9. Die Zahl der Unterallgäuer, bei denen seit Beginn der Pandemie das Coronavirus nachgewiesen wurde, ist seit Freitag um 57 gestiegen und lag am Dienstag bei 7027. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Die Zahl derer, die an oder mit Corona gestorben sind, liegt bei 148. Im Mindelheimer Krankenhaus wurden am Dienstag 16 Covid-Patienten behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation.

Update Freitag, 21. Mai

Der Inzidenzwert im Unterallgäu sinkt weiter. Am Freitag lag er im Unterallgäu laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 134,9. In der Statistik zu den Neuinfektionen gab es am Freitag dagegen eine Überraschung. Laut RKI ist die Zahl der Unterallgäuer, bei denen seit Beginn der Pandemie das Coronavirus nachgewiesen wurde, auf 6970 gesunken. Das sind vier weniger als am Vortag. So etwas kann durch statistische Verschiebungen passieren. Die Zahl derer, die an oder mit Corona gestorben sind, liegt laut RKI weiter bei 147.

Update Donnerstag, 20. Mai

Der Inzidenzwert im Unterallgäu sinkt weiter. Am Donnerstag lag er im Unterallgäu laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 150,0. Dieses meldet am Donnerstag (Stand 0 Uhr) 33 Corona-Neuinfektionen. Insgesamt wurde damit seit Beginn der Pandemie bei 6974 Unterallgäuern das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl derer, die an oder mit Corona gestorben sind, stieg um eins und liegt laut RKI jetzt bei 147. Im Mindelheimer Krankenhaus wurden am Donnerstag 16 Covid-Patienten behandelt. Drei von ihnen auf der Intensivstation.

Update Mittwoch, 19. Mai

Der Inzidenzwert im Landkreis sinkt weiter: Am Mittwoch lag er laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 154,8. Dieses meldet am Mittwoch 39 Neuinfektionen. Insgesamt wurde damit seit Beginn der Pandemie bei 6941 Unterallgäuern das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl derer, die an oder mit Corona gestorben sind, stieg um drei und liegt laut RKI jetzt bei 146. Im Mindelheimer Krankenhaus wurden am Mittwoch 17 Covid-Patienten behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation.

Update Dienstag, 18. Mai

Nur acht Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland haben eine höhere Inzidenz als das Unterallgäu, doch der Wert im Landkreis sinkt: Am Dienstag lag er laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 181,6. Dieses meldet am Dienstag 16 Neuinfektionen. Insgesamt wurde damit seit Beginn der Pandemie bei 6902 Unterallgäuern das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl derer, die an oder mit Corona gestorben sind, stieg um zwei und liegt laut RKI jetzt bei 143. Im Mindelheimer Krankenhaus wurden am Dienstag 18 Covid-Patienten behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation.

Update Montag, 17. Mai

Neun Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland haben eine höhere Inzidenz als das Unterallgäu, doch der Wert im Landkreis sinkt weiter: Am Montag lag er laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 185,8. Dieses meldet am Montag 27 Neuinfektionen. Insgesamt wurde damit seit Beginn der Pandemie bei 6886 Unterallgäuern das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl derer, die an oder mit Corona gestorben sind liegt bei 141.

Update Sonntag, 16. Mai

Neun Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland haben eine höhere Inzidenz als das Unterallgäu, doch auch hier sinkt der Wert: Am Sonntag lag er laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 192,0. Dieses meldet seit Freitag 63 Neuinfektionen. Insgesamt wurde damit seit Beginn der Pandemie bei 6859 Unterallgäuern das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl derer, die an oder mit Corona gestorben sind, ist um zwei auf jetzt 141 gestiegen.

Das RKI weist darauf hin: Aufgrund des Feiertags am 13.05.2021 ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.

Update Freitag, 14. Mai

Der Landkreis Unterallgäu steht zwar deutschlandweit immer noch auf Platz neun der Landkreise und kreisfreien Städte mit den höchsten Inzidenzen, doch auch hier scheint der Wert allmählich zu sinken: Am Freitag lag er laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 217,4. Dieses meldet zudem 31 Neuinfektionen. Insgesamt wurde damit seit Beginn der Pandemie bei 6796 Unterallgäuern das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl derer, die an oder mit Corona gestorben sind, ist um zwei auf jetzt 139 gestiegen. In den Häusern des Klinikverbunds Allgäu wurden am Freitag insgesamt 34 Corona-Patienten behandelt, zehn davon in Mindelheim. Zwei von ihnen werden dort intensivmedizinisch betreut, insgesamt sind es im Klinikverbund elf Intensiv-Patienten. In der Klinik in Memmingen befinden sich 17 Corona-Patienten auf der Normal- und acht auf der Intensivstation.

Update Donnerstag, 13. Mai

Erstmals seit Tagen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu wieder leicht gesunken: Laut dem Robert-Koch-Institut lag sich am Donnerstag bei 222,9. Derweil haben sich 63 Unterallgäuer neu mit dem Corona-Virus infiziert. Damit steigt die Zahl derer, bei denen das Virus seit Beginn der Pandemie nachgewiesen wurde, auf 6765. Hinzu kommt ein weiterer Todesfall, der mit der Infektion in Zusammenhang steht. Insgesamt sind bislang 137 Unterallgäuer an oder mit Corona gestorben.

Update Mittwoch, 12. Mai

Am Mittwoch hat das Robert-Koch-Institut 54 neue Corona-Infizierte im Unterallgäu gemeldet. Damit steigt die Zahl derer, bei denen das Virus seit Beginn der Pandemie nachgewiesen wurde, auf 6702. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf 228,4. Der Höchststand im Unterallgäu lag tags zuvor am Dienstag bei 242,9 Der Landkreis hat derzeit die fünfthöchste Inzidenz in Bayern. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen im Unterallgäu liegt unverändert bei 136, wie das RKI meldet. In den Häusern des Klinikverbunds Allgäu werden am Mittwoch 27 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt und 12 auf der Intensivstation. Im Mindelheimer Krankenhaus sind es zehn Patienten auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation. Das Klinikum in Memmingen meldet für den Mittwoch 24 Corona-Patienten, von denen acht intensivmedizinisch betreut wurden.

Update Dienstag, 11. Mai

Am Dienstag hat das Robert-Koch-Institut 30 neue Corona-Infizierte im Unterallgäu gemeldet. Damit steigt die Zahl derer, bei denen das Virus seit Beginn der Pandemie nachgewiesen wurde, auf 6648. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert auf 242,9 - und damit erneut auf einen Höchststand im Unterallgäu. Der Landkreis hat derzeit die fünfthöchste Inzidenz in Bayern. Das RKI meldet einen weiteren Corona-Toten, womit die Zahl der Unterallgäuer, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, bei 136 liegt. In den Häusern des Klinikverbunds Allgäu wurden am Dienstag 34 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt und elf auf der Intensivstation. Das Klinikum in Memmingen meldet 27 Corona-Patienten, von denen acht intensivmedizinisch betreut werden.

Update Montag, 10. Mai

Für das Wochenende meldet das Robert-Koch-Institut 133 neue Corona-Infizierte im Unterallgäu. Damit steigt die Zahl derer, bei denen das Virus seit Beginn der Pandemie nachgewiesen wurde, auf 6618. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert dadurch auf 237,4, den bislang höchsten Wert im Unterallgäu. Die Zahl der Unterallgäuer, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, bleibt unverändert bei 135. In den Häusern des Klinikverbunds Allgäu wurden am Montag 35 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt, elf auf der Intensivstation. Das Klinikum in Memmingen meldet 30 Corona-Patienten, acht davon werden intensivmedizinisch betreut.

Update Sonntag, 9. Mai

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist erneut gestiegen. Sie lag am Sonntag bei 227,7. Das meldet das Robert-Koch-Institut (RKI). Nach den Zahlen des RKI hat das Unterallgäu damit weiterhin die höchste Corona-Inzidenz im Allgäu. Der Landkreis Lindau etwa liegt bei 81,7, der Landkreis Oberallgäu bei 132. Die Stadt Memmingen wies am Sonntag einen Wert von 208,6 auf.

Update Freitag, 7. Mai

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu erneut gestiegen. Sie lag am Freitag bei 220,2. Das RKI meldet 47 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall. Die Zahl der Unterallgäuer, bei denen seit Beginn der Pandemie das Corona-Virus nachgewiesen wurde, steigt damit auf 6485. An oder mit Corona gestorben sind seither 135 Landkreisbürger. Im Memminger Klinikum werden aktuell 29 Corona-Patienten behandelt, acht davon auf der Intensivstation. Der Klinikverbund Allgäu meldet 47 Coronapatienten, davon 14 auf der Intensivstation. 15 der 47 Patienten werden in Mindelheim behandelt, drei davon werden intensivmedizinisch betreut.

Update Donnerstag, 6. Mai

Auf der Internetseite des RKI wurden am Donnerstag (Stand 0 Uhr) 91 Corona-Neuinfektionen im Unterallgäu gemeldet. Nach Mitteilung des Landratsamtes sind darin jedoch auch Nachträge aus den vergangenen Tagen enthalten, die das RKI jetzt erst vorgenommen hat. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen stieg um einen Fall und liegt im Landkreis jetzt bei 134. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 16 Covid-Patienten behandelt, vier von ihnen auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis stieg nach Meldung des RKI am Donnerstag auf 214,7.

Update Mittwoch, 5. Mai

Aus dem Unterallgäu wurden dem RKI bis Mittwoch, 0 Uhr, 48 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt im Landkreis jetzt bei 133. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 19 Covid-Patienten behandelt, vier von ihnen auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag nach Meldung des RKI am Mittwoch bei 197,5. Im Einzelhandel greift weiterhin die sogenannte „Bundesnotbremse“. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, vorbestellte Waren können jedoch abgeholt werden („Click&Collect“). Gärtnereien, Gartencenter sowie Blumen- und Buchläden sind dagegen unabhängig vom Inzidenzwert geöffnet.

Update Dienstag, 4. Mai

Aus dem Unterallgäu wurden dem RKI bis Dienstag, 0 Uhr, 20 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen stieg um zwei und liegt im Landkreis jetzt bei 133. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 17 Covid-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag nach Meldung des RKI am Dienstag bei 209,9. Im Einzelhandel greift weiterhin die sogenannte „Bundesnotbremse“. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, vorbestellte Waren können jedoch abgeholt werden („Click&Collect“). Gärtnereien, Gartencenter sowie Blumen- und Buchläden sind dagegen unabhängig vom Inzidenzwert geöffnet.

Update Montag, 3. Mai

Aus dem Unterallgäu wurden dem RKI seit Freitag 153 Corona-Neuinfektionen gemeldet (Stand Montag, 0 Uhr). Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt im Landkreis laut RKI bei 131. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 19 Covid-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist nach Meldung des RKI am Montag auf 202,3 gesunken. Im Einzelhandel greift weiterhin die sogenannte „Bundesnotbremse“. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, vorbestellte Waren können jedoch abgeholt werden („Click&Collect“). Gärtnereien, Gartencenter sowie Blumen- und Buchläden dürfen dagegen wieder unabhängig vom Inzidenzwert öffnen.

Update Samstag, 1. Mai

Im Unterallgäu gilt weiterhin die "Corona-Notbremse". Das Robert-Koch-Institut vermeldet am Samstag, 1. Mai, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 213,3. Am Freitag, 30. April, lag dieser Wert bei 219,5. Geschäfte dürfen im Unterallgäu laut Landratsamt derzeit nur „Click and Collect“ anbieten, wo Ware bestellt und dann in den Geschäften abgeholt werden darf.

Sie wollen wissen, wie die Corona-Zahlen vor Mai 2021 ausgesehen haben? Dann klicken Sie hier:

Archiv des Unterallgäuer Corona-Updates: Zahlen von September 2020 bis April 2021