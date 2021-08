Inzidenz und Infektionen: Corona-Update fürs Unterallgäu am 31. August

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update Dienstag, 31. August

14 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7601. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert. Der Inzidenzwert liegt am Dienstag bei 88,3.

Update Montag, 30. August

43 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut seit Freitag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7583. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert. Der Inzidenzwert liegt am Montag bei 85,5.

Update Freitag, 27. August

20 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Freitag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7544. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert. Der Inzidenzwert liegt am Freitag bei 82,8.

Update Donnerstag, 26. August

28 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Donnerstag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7524. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert. Der Inzidenzwert liegt am Donnerstag bei 75,9.

Update Mittwoch, 25. August

31 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Mittwoch für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7496. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert. Der Inzidenzwert liegt am Mittwoch bei 69,5.

Update Dienstag, 24. August

Fünf Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7465. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert. Der Inzidenzwert liegt auch am Dienstag bei 55,0.

Update Montag, 23. August

Zwölf Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Montag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7460. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert. Der Inzidenzwert liegt am Montag bei 55,0.

Update Sonntag, 22. August

30 neue Corona-Fälle seit Freitag meldet das Robert-Koch-Institut am Sonntag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7448. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt derzeit 49,5. An oder mit Covid-19 gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert.

Update Freitag, 20. August

Acht Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Freitag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7418. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert. Der Inzidenzwert liegt am Freitag bei 36,5.

Update Donnerstag, 19. August

28 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Donnerstag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7410. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert. Der Inzidenzwert hat sich gegenüber dem Vortag fast verdoppelt und liegt am Donnerstag bei 33,7.

Update Mittwoch, 18. August

Zwei Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Mittwoch für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7382. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert. Der Inzidenzwert liegt am Mittwoch bei 17,2.

Update Dienstag, 17. August

Eine Neuinfektion meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7380. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert. Der Inzidenzwert liegt am Dienstag bei 17,9.

Update Montag, 16. August

14 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut seit Freitag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit am Montag bei 7379. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert. Der Inzidenzwert liegt am Montag bei 19,3.

Update Freitag, 13. August

Sechs Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Freitag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7365. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Diese Zahl ist seit 20. Juli unverändert. Der Inzidenzwert liegt am Freitag bei 14,4.

Update Donnerstag, 12. August

Sieben Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Donnerstag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7359. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Donnerstag bei 13,8.

Update Mittwoch, 11. August

Eine Neuinfektion meldet das Robert-Koch-Institut am Mittwoch für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Unterallgäu, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt am Mittwoch damit bei 7352. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Mittwoch bei 11,0.

Update Dienstag, 10. August

Durch statistische Schwankungen ist die Zahl der Corona-Fälle im Unterallgäu am Dienstag gesunken. Auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts wurde die Zahl am Dienstag um vier Fälle nach unten korrigiert und liegt jetzt bei 7351. Der Inzidenzwert ist deshalb gesunken und liegt am Dienstag bei 10,3. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer.

Update Montag, 9. August

Fünf Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut seit Samstag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Unterallgäu, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt am Montag damit bei 7355. An oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Montag bei 12,4.

Update Freitag, 6. August

Fünf Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Freitag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Unterallgäu, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7350, an oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Freitag bei 15,8.

Update Donnerstag, 5. August

Drei Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Donnerstag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Unterallgäu, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7345, an oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Donnerstag bei 14,4.

Update MIttwoch, 4. August

Drei Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Mittwoch für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Unterallgäu, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7342, an oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Mittwoch bei 13,1.

Update Dienstag, 3. August

Vier Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag für das Unterallgäu. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Unterallgäu, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit bei 7339, an oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer. Der Inzidenzwert liegt am Dienstag bei 15,8.

Update Montag, 2. August

Am Montag wurde kein weiterer Corona-Fall im Unterallgäu gemeldet. Der Inzidenzwert lag bei 13,8. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Unterallgäu, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt weiter bei 7335, an oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer.

Update Sonntag, 1. August

Am Sonntag ist der Corona-Inzidenzwert im Unterallgäu erneut gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt er nun bei 15,1, nach 13,1 am Samstag. Memmingen bleibt weiter bei einem Wert von 0,0.

Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger im Unterallgäu, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt damit auf 7335, an oder mit der Krankheit gestorben sind 169 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer

Sie wollen wissen, wie die Corona-Zahlen vor August 2021 ausgesehen haben? Dann klicken Sie hier:

Archiv des Unterallgäuer Corona-Updates: Zahlen von September 2020 bis Juli 2021