Inzidenz und Infektionen: Corona-Update fürs Unterallgäu am 8. Juni

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update Dienstag, 8. Juni

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) weiter gesunken und lag am Dienstag bei 34,4. Während die Zahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Corona gestorben sind, unverändert bei 153 blieb, hat das RKI die Zahl der Unterallgäuer, die sich seither nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, um zwölf auf 7188 nach unten korrigiert. So etwas kann durch statistische Verschiebungen passieren.

Lesen Sie auch:

Corona und das Problem mit dem Hund





Update Montag, 7. Juni

Laut Robert-Koch-Institut lag der Inzidenzwert am Montag (0 Uhr) bei 45,4 und niedriger als am Sonntag. Bleibt der Wert konstant unter 50, gelten bald weitere Lockerungen. Am Montag wurden vier Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt wurde seit Pandemiebeginn bei 7200 Menschen aus dem Landkreis das Coronavirus nachgewiesen. An oder mit Corona gestorben sind 153 Unterallgäuer - das ist ein Todesfall mehr als noch am Sonntag. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit noch zehn Covid-Patienten behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch:

Update Sonntag, 6. Juni

Der Inzidenzwert im Unterallgäu ist weiter gesunken. Laut Robert-Koch-Institut lag der Inzidenzwert am Sonntag (0 Uhr) bei 50,2. Es wurden seit Freitag zehn Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt wurde seit Pandemiebeginn bei 7196 Menschen aus dem Landkreis das Coronavirus nachgewiesen. An oder mit Corona gestorben sind 152 Personen aus dem Unterallgäu - das ist eine Person mehr als noch am Freitag.

Lesen Sie auch:

Update Freitag, 4. Juni

Der Inzidenzwert im Unterallgäu ist weiter gesunken. Laut Robert-Koch-Institut lag der Inzidenzwert am Freitag (0 Uhr) bei 66,7. Es wurden neun Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt wurde seit Pandemiebeginn bei 7186 Menschen aus dem Landkreis das Coronavirus nachgewiesen. An oder mit Corona gestorben sind 151 Personen aus dem Unterallgäu. Diese Zahl ist seit Tagen unverändert.

Lesen Sie auch: Kneipp-Museum ab heute wieder offen





Update Donnerstag, 3. Juni

Der Inzidenzwert im Unterallgäu ist weiter gesunken. Laut Robert-Koch-Institut lag der Inzidenzwert am Donnerstag (0 Uhr) bei 72,9. Es wurden 19 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt wurde seit Pandemiebeginn bei 7177 Menschen aus dem Landkreis das Coronavirus nachgewiesen. An oder mit Corona gestorben sind 151 Personen aus dem Landkreis. Diese Zahl blieb unverändert.

Lesen Sie auch: Riesenfreude und große Unsicherheit bei Hoteliers und Wirten in der Kurstadt

Corona-Tests sind auch im Unterallgäu gefragt wie nie

Update Mittwoch, 2. Juni

Laut Robert-Koch-Institut lag der Inzidenzwert am Mittwoch (0 Uhr) bei 77,1. und damit exakt auf demselben Wert wie am Vortag. Es wurden 18 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt wurde seit Pandemiebeginn bei 7158 Menschen aus dem Landkreis das Coronavirus nachgewiesen. An oder mit Corona gestorben sind 151 Personen aus dem Landkreis. Diese Zahl blieb unverändert. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit noch zehn Covid-Patienten behandelt. Einer von ihnen liegt auf der Intensivstation.

Lesen Sie auch: Corona-Party-Verdacht: Polizei kontrolliert Bauwagen im Unterallgäu





Update Dienstag, 1. Juni

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist wieder gesunken. Sie lag laut RKI am Dienstag (0 Uhr) bei 77,1. Es wurden sechs Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt wurde seit Pandemiebeginn bei 7140 Menschen aus dem Landkreis das Coronavirus nachgewiesen. An oder mit Corona gestorben sind 151 Personen aus dem Landkreis. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit noch zehn Covid-Patienten behandelt. Einer von ihnen liegt auf der Intensivstation.

Skyline Parkchef Löwenthal ist frustriert und sauer auf die Politik





Sie wollen wissen, wie die Corona-Zahlen vor Juni 2021 ausgesehen haben? Dann klicken Sie hier:

Archiv des Unterallgäuer Corona-Updates: Zahlen von September 2020 bis April 2021