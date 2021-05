Jetzt ist es offiziell: Die Biergärten im Unterallgäu dürfen am Sonntag öffnen

Die Freude ist groß: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt seit fünf Tagen unter 100. Diese Lockerungen gelten ab Sonntag für Einkaufen, Essen gehen und mehr.

Ab Sonntag ist das Leben im Unterallgäu wieder ein Stückchen schöner: Biergärten dürfen aufmachen, die Ausgangssperre fällt weg - und es gibt noch weitere Lockerungen.

Am Montag, 24. Mai, lag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Unterallgäu erstmals seit 12. März wieder unter 100. Auch an den darauffolgenden Tagen blieb die Inzidenz stabil unter 100. Das bedeutet: Das Landratsamt Unterallgäu hat am Freitag weitere Lockerungen bekanntgegeben, die ab Sonntag, 30. Mai, gelten.

Die wichtigsten Punkte, die ab 30. Mai im Unterallgäu gelten:

Es gilt dann keine nächtliche Ausgangssperre mehr.

mehr. Die Kontaktbeschränkungen werden gelockert, so dass sich wieder zwei Hausstände treffen können. Maximal dürfen fünf Personen zusammenkommen, Kinder unter 14 Jahren, nachweislich Genesene und Geimpfte werden nicht mitgerechnet.

werden gelockert, so dass sich wieder zwei Hausstände treffen können. Maximal dürfen fünf Personen zusammenkommen, Kinder unter 14 Jahren, nachweislich Genesene und Geimpfte werden nicht mitgerechnet. Kindertagesstätten sind wieder für alle Kinder geöffnet. Die Kinder müssen in festen Gruppen betreut werden.

sind wieder für alle Kinder geöffnet. Die Kinder müssen in festen Gruppen betreut werden. In allen Schulen gibt es Wechselunterricht - außer alle Anwesenden können durchgängig 1,5 Meter Abstand halten, dann können alle Schüler wiederkommen. Voraussetzung für den Präsenzunterricht oder die Teilnahme an Präsenztagen: Zweimal pro Woche müssen sich die Schüler und Lehrer testen.

gibt es Wechselunterricht - außer alle Anwesenden können durchgängig 1,5 Meter Abstand halten, dann können alle Schüler wiederkommen. Voraussetzung für den Präsenzunterricht oder die Teilnahme an Präsenztagen: Zweimal pro Woche müssen sich die Schüler und Lehrer testen. Die Außengastronomie hat geöffnet. Erforderlich ist eine Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung und falls an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen sitzen, ist ein negativer Test der Tischgäste nötig.

Auch touristische Übernachtungen im Landkreis sind wieder möglich. Dazu müssen die Gäste einen negativen Test vorlegen. Damit die Übernachtungsgäste Gemeinschaftsbereich im Inneren (z.B. Wellnessbereich, Speisesaal, …) nutzen dürfen, müssen sie alle 48 Stunden einen negativen Test vorlegen.

Der Einzelhandel darf Einkaufen mit Termin und Kontaktdatenerfassung anbieten - ein negativer Corona-Test ist nicht mehr nötig.

darf Einkaufen mit Termin und Kontaktdatenerfassung anbieten - ein negativer Corona-Test ist nicht mehr nötig. Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen mit bis zu 250 Besuchern im Freien stattfinden, wenn die Besucher einen festen Sitzplatz haben und einen negativen Corona-Test vorweisen können.

dürfen mit bis zu 250 Besuchern im Freien stattfinden, wenn die Besucher einen festen Sitzplatz haben und einen negativen Corona-Test vorweisen können. Theater, Konzerthäuser und Kinos können mit negativem Test besucht werden.



können mit negativem Test besucht werden. Museen und Ausstellungen können nach vorheriger Terminvereinbarung besucht werden.



können nach vorheriger Terminvereinbarung besucht werden. Touristische Bahn- und Reisebusfahrten, Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sind mit negativen Test möglich.

sind mit negativen Test möglich. Freibäder und Außenbereiche von medizinischen Thermen dürfen öffnen: Bei Freibädern sind eine vorherige Terminbuchung und ein negativer Test nötig, beim Außenbereich medizinischer Thermen ein negativer Test.

dürfen öffnen: Bei Freibädern sind eine vorherige und ein negativer Test nötig, beim Außenbereich medizinischer Thermen ein negativer Test. Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung und der Erwachsenenbildung sind in Präsenzform zulässig. Es besteht Maskenpflicht.

und der sind in Präsenzform zulässig. Es besteht Maskenpflicht. Sport: Kontaktfreier Sport im Innenbereich ist mit negativem Test möglich. Kontaktsport im Freien ist mit maximal 25 Personen erlaubt - Voraussetzung ist ein negativer Test. In Fitnessstudios ist zusätzlich eine vorherige Terminbuchung notwendig. Mehr erfahren Sie im Rahmenkonzept Sport.

Instrumental- und Gesangsunterricht ist im Einzelunterricht erlaubt, wenn ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wird. Es besteht FFP2-Maskenpflicht bei den Schülern, soweit und solange es das aktive Musizieren zulässt.

ist im Einzelunterricht erlaubt, wenn ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wird. Es besteht FFP2-Maskenpflicht bei den Schülern, soweit und solange es das aktive Musizieren zulässt. Musikalische und kulturelle Proben sind im Amateurbereich mit Hygienekonzept und Test wieder möglich. Mehr erfahren Sie im Hygienekonzept.

Wichtiger Hinweis zur Testpflicht: Nachweislich genesene und geimpfte Personen sind von der Testpflicht ausgenommen.

Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.unterallgaeu.de/corona.

