Jetzt noch eine Lehrstelle im Unterallgäu finden

Obwohl das Ausbildungsjahr bereits begonnen hat, gibt es auch im Unterallgäu noch viele offene Lehrstellen. Die IHK bietet deshalb in Memmingen eine Nachvermittlungsaktion an.

Einige Wochen nach dem Ausbildungsstart ist viel Bewegung: Allein im September sind bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben 800 Ausbildungsverträge eingegangen. „Wegen der Corona-Krise war die Berufsorientierung und -findung im Frühjahr lange lahmgelegt. Jetzt zeigt sich ein deutlicher Nachholeffekt“, sagt Gerhard Pfeifer, stellvertretender Präsident der IHK Schwaben.

Die Zahl der neuen Auszubildenden ist schwabenweit auf gut 7700 gestiegen und liegt damit nur knapp unter dem Vorjahresniveau. Im Allgäu liegt die Zahl der Neuverträge aktuell bei 3086 und damit leicht unter dem Vorjahresniveau. 2020 waren es zum gleichen Zeitpunkt 3247 Neuverträge.

Vor allem im Handel und in der Gastronomie gibt es auch im Unterallgäu noch offene Ausbildungsplätze

Nach wie vor gibt es einen großen Überhang offener Stellen, vor allem im Handel und in der Gastronomie. „Die Chancen für junge Menschen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, stehen auch jetzt sehr gut“, betont Pfeifer. Die IHK lege besonderes Augenmerk auf eine gezielte Nachvermittlung. Eine große Nachvermittlungsaktion mit Arbeitsagentur und Handwerkskammer gibt es am Dienstag, 26. Oktober, in Memmingen. Flankiert werden die Bemühungen durch digitale Angebote wie die ihk-lehrstellenboerse.de. Weitere Infos gibt es unter www.schwaben.ihk.de. (mz)