Unterallgäu

vor 20 Min.

Junge wird von Bahn überrollt - "Ein Schock für alle" in Heimertingen

Tragödie im Unterallgäu: An diesem Bahnübergang in Heimertingen starb am Donnerstagabend ein 13-Jähriger bei einem Unfall mit einem Zug.

Plus Ein 13-Jähriger ist in Heimertingen bei Memmingen am Donnerstag von einem Zug überrollt worden. Der Junge starb bei dem Unfall. Die Trauer im Unterallgäu ist groß.

Von Andreas Berger

„Es ist ein Schock für alle“, sagt Josef Wechsel, Bürgermeister von Heimertingen. Er meint den Unfall am Donnerstagabend am Bahnübergang von Heimertingen, bei dem ein 13-Jähriger tödlich verletzt worden ist. Der Jugendliche hatte nach ersten Erkenntnissen die geschlossenen Bahnschranken und das Rotlicht nicht beachtet, war auf die Gleise gelaufen und dort von einem Zug erfasst worden.

