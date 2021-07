Katholische Erwachsenenbildung präsentiert Herbstprogramm

Die Katholische Erwachsenenbildung im Unterallgäu bietet in ihrem Programm für das zweite Halbjahr neben Vorträgen auch mehrere Bildungsfahrten an.

Die Katholische Erwachsenenbildung im Unterallgäu hat ihr Programm für das zweite Halbjahr vorgestellt. Die Vorträge sind in Präsenz geplant, können aber alle online angeboten werden. Die Bildungsfahrten können nur wie geplant stattfinden, wenn es die aktuellen Corona-Bestimmungen zulassen.

Ein Vortrag zu „Mary’s Meals: Bildung + Nahrung = Hoffnung für eine hungrige Welt“ findet am Mittwoch, 8. September, ab 19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Stephan, Mindelheim, statt. Die Referentin des Abends ist Isabel Krauel, ehrenamtliche Medienkoordination & Fundraising für Mary’s Meals, Veranstalter ist der Katholische Frauenbund Mindelheim, Anmeldung beim Pfarramt, Telefon 08261/762810.

„Ein Blick und Einblicke in die geheimen Archive von Papst Pius XII.“ heißt der Vortrag von Dr. Matthias Daufratshofer, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster arbeitet. Er findet am Mittwoch, 22. September, 20 Uhr, im „s’Jugendhaus“ der Maristen, Hauptlehrer-Lang-Straße 10 in Mindelheim, statt. Anmeldung erforderlich.

Kreisheimatpfleger Christian Schedler spricht über Barock im Unterallgäu

Die Bildungsfahrt „Südliche Route der Straße der Romanik“ führt nach Halberstadt, Magdeburg, Quedlinburg, Wernigerode und Naumburg. Sie findet unter der Reiseleitung von Stephan Sollors von Montag, 20. September, bis Donnerstag, 23. September statt. Einstieg in Mindelheim und Memmingen möglich. Anmeldung bis Dienstag, 27. Juli.

Die Mitgliederversammlung wird bereichert durch den Vortrag „Berückendes Barock im Unterallgäu. Reicher als der berühmte Pfaffenwinkel“, den Christian Schedler hält, Leiter des Mindelheimer Kulturamts und Kreisheimatpfleger. Die Versammlung findet am Dienstag, 28. September, von 18.30 Uhr an im Gasthof Adler, Hauptstraße 23 in Sontheim statt, der Vortrag beginnt um 20 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich.

„1700 Jahre jüdisches Leben – auch in Schwaben?“ heißt ein Vortrag, der am Dienstag, 5. Oktober, von 19.30 Uhr an im Kleinen Saal des Mindelheimer Forums, Theaterplatz 1, stattfindet. Es spricht Maria Kastner M.A. von der Universität Augsburg. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Auch eine Lesung zum Thema "Toter Chef - Guter Chef" bietet die Katholische Erwachsenenbildung an

Eine Lesung mit Prof. Dr. Georg Langenhorst, Professor für Didaktik des Katholischen Religionsunterrichts/Religionspädagogik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg, zum Thema „Toter Chef – Guter Chef. Mord im Domgymnasium“ findet am Dienstag, 9. November, ab 19.30 Uhr, im Kleinen Saal des Forums, Theaterplatz 1, Mindelheim statt. Anmeldung erforderlich.

Nach Füssen führt eine Bildungsfahrt mit adventlicher Stadtführung und Orgelkonzert mit Albert Frey in der Kirche St. Mang im Dezember. Abfahrten sind in Memmingen und Mindelheim möglich, die Reiseleitung hat Stephan Sollors inne.

Anmelden kann man sich bei der Katholischen Erwachsenenbildung unter der Telefonnummer 08261/22213, per E-Mail an keb.ua@bistum-augsburg.de oder unter www.keb-unterallgaeu.de. Fragen zu den Bildungsfahrten beantwortet Reiseleiter Stephan Sollors unter der Telefonnummer 0174/4895779. (mz)