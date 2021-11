Unterallgäu

Katzenflut in Tierheimen: Eine Folge des Haustier-Booms?

Plus Derzeit müssen so viele Katzen wie nie in Tierheimen betreut werden. Die Kapazitätsgrenzen sind teils überschritten, ein Ende ist nicht in Sicht.

Von Alexandra Decker

Tierheime werden derzeit von Katzen geradezu überschwemmt. In Beckstetten, das auch von Bad Wörishofen finanziert wird, werden derzeit an die 80 Katzen im Tierheim und auf Pflegestellen betreut. Die Kapazitätsgrenzen sind auch in allen anderen Einrichtungen im Ostallgäu und beim Tierschutzverein Arche Noah überschritten.

