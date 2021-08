Kliniken verschärfen Besuchsregeln

Weil die Sieben-Tage-Inzidenzen weiter steigen, haben der Klinikverbund Allgäu und das Klinikum in Memmingen ihre Besuchsregeln verschärft.

Für alle Besucherinnen und Besucher der Krankenhäuser des Klinikverbunds Allgäu, zu dem auch die Häuser in Mindelheim und Ottobeuren gehören, sowie des Klinikums in Memmingen gilt die sogenannte 3-G-Regelung. Sie müssen nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sind – und zwar unabhängig von der jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenz.

In den Notaufnahmen der Krankenhäuser gilt die 3-G-Regel nicht

Ausgenommen von der 3-G-Regelung sind in den Häusern des Klinikverbunds Allgäu Patienten und deren Begleitpersonen, die zur ambulanten Versorgung kommen, also beispielsweise zu einer Sprechstunde oder in die Notaufnahme. Den Besucherinnen und Besuchern steht – anders als Patientinnen und Patienten, die stationär aufgenommen werden, sowie deren Begleitpersonen – an den Kliniken des Verbundes keine Testmöglichkeit zur Verfügung.

Am Klinikum in Memmingen darf außerdem jeder Patient pro Tag nur noch einen Besucher empfangen. Eine Begleitperson während der Geburt ist weiterhin erlaubt. Daneben müssen in den Krankenhäusern weiterhin FFP2-Masken getragen und die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

