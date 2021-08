Kreative Ideen der Naturschützer im Unterallgäu

Plus Bei der Jahresversammlung wurde gezeigt, was der Bund Naturschutz Memmingen-Unterallgäu alles vor hat.

Amphibien brauchen keinen Abstand zu halten und wandern auch in Pandemiezeiten wie gewohnt – auch andere Aufgaben im Vertragsnaturschutz lassen sich nicht einfach verschieben. Das vergangene Berichtsjahr des Bund Naturschutz Memmingen-Unterallgäu war insofern unverändert von vielen Aktivitäten geprägt.