Unterallgäu

vor 36 Min.

Kreisbrandrat hält Katastrophenschutz für verbesserungswürdig

Plus Wie ist die Alarmierung bei einem Hochwasser im Unterallgäu organisiert? Kreisbrandrat Möbus erläutert das Vorgehen. Und er will Lehren aus der aktuellen Flutkastastrophe ziehen.

Von Johann Stoll

Die Bilder aus dem Ahrtal haben sich tief ins Gedächtnis eingegraben. Innerhalb weniger Stunden hatte sich das beschauliche Flüsschen Ahr in einen acht Meter hohen reißenden Strom verwandelt, der alles mit sich riss, was sich ihm in den Weg stellte. Die Katastrophe forderte Tote und vernichtete Existenzen. Eine Hochwasserkastastrophe dieses Ausmaßes hat es in dem Tal seit Menschengedenken nicht gegeben. Was würde passieren, wenn sich ein solcher Starkregen über das Unterallgäu ergießen würde?

