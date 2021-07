Landrat Alex Eder will mehr Nebeneinkünfte behalten

Plus Bisher durfte der Unterallgäuer Landrat Alex Eder bis zu 10.000 Euro aus Nebeneinkünften selbst behalten. Für diese Höchstgrenze gab es schon jetzt eine Ausnahme, nun sollen zwei weitere hinzukommen.

Die Liste der Ämter, die Landrat Alex Eder neben seiner eigentlichen Tätigkeit qua Amt bekleidet, ist lang: 41 sind es laut einer Aufstellung, die Ingrid Arnold, die Leiterin des Personalmanagements am Landratsamt, in der jüngsten Sitzung des Personalausschusses vorstellte. Darin ging es unter anderem um die Frage, ob dem Landrat zwei Ausnahmen bewilligt werden, die es ihm ermöglichen, mehr als die bislang erlaubten 9965,30 Euro aus Nebentätigkeiten zu behalten.