Liegt bald weniger Müll am Straßenrand?

Vor dem DPD-Lager in Holzgünz hat AfD-Kreisrat Karl Bühler, der selbst Lkw-Fahrer ist, diese Aufnahme gemacht. Er hat auch schon beobachtet, wie sich dort Füchse an zurückgelassenen Mülltüten bedienten.

Plus Die AfD hat den Landkreis aufgefordert, etwas gegen vermüllte Lkw-Stellplätze zu unternehmen. Das ist nun geplant.

Von Sandra Baumberger

Leere Verpackungen, gefüllte Mülltüten und nur allzu menschliche Hinterlassenschaften: Der Anblick so manches Lkw-Stellplatzes im Unterallgäu ist wahrlich kein appetitlicher. AfD-Kreisrat Karl Bühler, selbst Berufskraftfahrer, hatte deshalb zusammen mit seiner Fraktion einen Antrag gestellt, der in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses behandelt wurde. Darin ging es um die Frage, was der Landkreis gegen die illegale Müllentsorgung wild parkender Lkw-Fahrer unternehmen kann.

