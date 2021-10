Maisernte im Unterallgäu: Mit sechs Stundenkilometern über das Feld

Plus Derzeit wird im Unterallgäu der Mais gehäckselt. Unsere Redaktion ist beim Ernteeinsatz dabei.

Raureif ist auf den Wiesen zu erkennen. Dicker Nebel lässt noch keine Sonnenstrahlen durch, als Dirk Bierwirt den Motor des Häckslers anwirft. Der 35-Jährige ist eigentlich Industriemechaniker, arbeitet als Saisonkraft bei der Agrolohn GmbH. Die Maisernte ist in vollem Gange, deswegen nimmt er auf dem Häcksler Platz und steuert das Gefährt vom Hof nahe Hawangen. Ziel: ein Feld bei Holzgünz.