Mehr Bäume für den Klimaschutz im Unterallgäu

Plus 48 Gemeinden im Unterallgäu beteiligen sich an der Aktion, bei der nicht nur der Baum des Jahres gepflanzt wurde.

154 Bäume mehr gibt es dank des Projekts „Mehr Bäume für den Klimaschutz“ bald im Unterallgäu. Wieder konnten laut Mitteilung des Landratsamtes die Unterallgäuer Gemeinden organisiert über die Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt Bäume bestellen. 48 Gemeinden beteiligten sich. Der meistbestellte Baum beziehungsweise Strauch mit 17 Exemplaren war die Europäische Stechpalme, der Baum des Jahres 2021. Die Gemeinden konnten sich je nach Bedarf auch andere Baumarten aussuchen und so wurden über 50 verschiedene Baumarten bestellt.