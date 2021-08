Mehrjährige Haft und Entzug für 47-jährigen Drogendealer

Plus Das Landgericht Memmingen verurteilt einen Unterallgäuer und seine Partnerin. Neben Versuchen mit synthetischen Drogen bauten sie auch Cannabis rund um ihren Wohnort an.

Nach mehreren Prozesstagen vor dem Memminger Landgericht ist nun das Urteil gegen ein Pärchen aus dem nördlichen Unterallgäu gefallen. Die erste Strafkammer um Richter Christian Liebhart sah es nach der Befragung vieler Zeugen als erwiesen an, dass der 47-Jährige und seine 43-jährige Partnerin Drogen hergestellt und damit gehandelt haben. Die Angeklagte ist nach dem Urteil auf freiem Fuß, während der Mann ins Gefängnis muss – allerdings hätte es auch ihn deutlich härter treffen können.