Unterallgäu

vor 35 Min.

Nach Impf-Zwist: Eine Ärztin soll die Impfkampagne koordinieren

Das Impfzentrum Bad Wörishofen spielt in der Pandemie-Bekämpfung eine wichtige Rolle.

Plus Nach dem Rücktritt des Koordinators Dr. Max Kaplan zeichnet sich die Nachfolge ab. Wie es am Impfzentrum Bad Wörishofen weitergeht – und warum die Kandidatin jüngst Schwierigkeiten am Impfzentrum Kaufbeuren hatte.

Von Markus Heinrich

Nach dem Rücktritt von Dr. Max Kaplan nach einem Impf-Zwist mit Landrat Alex Eder steht die Frage nach der Nachfolge als ärztlicher Koordinator im Raum. Nun zeichnet sich ab, wer dieses Amt übernehmen wird. Eine Ärztin aus Türkheim soll die Verantwortung für das Impfzentrum Bad Wörishofen tragen. Dass der Fokus derzeit auf der Impfung von Kindern und Jugendlichen liege, sieht sie kritisch. Sie sieht vielmehr die Erwachsenen in der Pflicht.

