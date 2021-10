Neue Regeln rund um die Abfallentsorgung im Landkreis Unterallgäu

Ausschuss beschäftigt sich mit Veränderungen beim Sperrmüll und diskutiert auch über kaputte Tonnen.

Schnell ist die Hausnummer auf die Mülltonne gemalt - nur: Geht die Farbe auch wieder ab, wenn man die Tonne wieder zurückgibt? Um verschiedene Aspekte der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebührensatzung ging es im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz. Wie das Landratsamt mitteilt, empfahl der Ausschuss dem Unterallgäuer Kreistag, die Satzungen anzupassen. Edgar Putz, Leiter der Abfallwirtschaft des Landkreises, erläuterte, welche Punkte geändert werden sollten:

Sperrmüll und Weißmöbel

Im Unterallgäu können die Bürger Sperrmüll entweder zu einem Wertstoffhof mit Sperrmüllcontainer bringen oder beantragen, dass er abgeholt wird. Mit der Sperrmüllkarte werden einmal im Jahr drei Kubikmeter Sperrmüll oder drei Weißmöbel kostenlos abgeholt oder es können 300 Kilogramm je Karte kostenlos zur Umladestation nach Breitenbrunn gebracht werden. Bislang war laut Putz nicht eindeutig geregelt, dass nur derjenige Anspruch auf eine Sperrmüllkarte hat, der auch eine Restmülltonne hat. Dies soll nun konkretisiert werden. Künftig gilt, dass für jede Restmülltonne der Anspruch auf eine Sperrmüllkarte besteht. Wer mehr Sperrmüll hat, kann diesen zum Beispiel mit der Sperrmüllkarte Plus gebührenpflichtig jederzeit abholen lassen.

Mülltonnen

Restmüll-, Biomüll- und Altpapiertonnen werden dem Bürger überlassen. Wenn sie nicht mehr benötigt werden, müssen sie leer und gereinigt zurückgegeben werden. Die neue Satzung soll beinhalten, dass der Nutzer nicht nur für Schäden oder Verlust haftet, sondern auch für grobe Verschmutzung. Putz erklärte: „Damit gemeint sind Verschmutzungen, die eine Tonne unbrauchbar machen.“ Als Beispiel nannte er die beschriftete Tonne, wenn die Farbe nicht abwaschbar ist.

Behälterservice

Wie bei der Altpapiertonne, soll es ab Januar 2022 auch für Restmüll- und Biomülltonnen einen Behälter-Änderungsdienst geben. Die erste Anlieferung, der Abzug der Gefäße und ein Tonnentausch im Jahr sind dann gebührenfrei. Muss nochmals getauscht werden, wird nach neuer Satzung eine Gebühr von bis zu 20 Euro fällig.

Falsch befüllte Tonnen

Immer wieder landen Abfälle in der Tonne, die dort nicht hineingehöre. „Fällt das auf, bleiben diese Tonnen stehen“, so Putz. Entweder die Abfälle werden dann aussortiert oder die Tonne muss als Restmüll abgeholt werden. Beispielsweise bei einer 60-Liter-Tonne soll laut neuer Satzung eine nachträgliche Leerung auf Bestellung 40 Euro kosten. Die gleichen Kosten fallen an, wenn eine Tonne aus anderen Gründen nachträglich geleert werden soll, zum Beispiel, wenn vergessen wurde, diese bereitzustellen.

Brandabfälle

Die Gebühren für die Entsorgung sogenannter abzulagernder Abfälle der Deponieklasse II sollen angepasst werden. „Dabei geht es vor allem um Brandabfälle, die asbesthaltig sind oder in denen künstliche Mineralfasern enthalten sind“, so Putz. Fällig werden nach der neuen Satzung 220 Euro je 1000 Kilogramm.

Edgar Putz erinnerte bei der Sitzung daran, dass die Abfallwirtschaft des Landkreises kostendeckend arbeiten müsse – es dürfen weder Gewinne noch Verluste erwirtschaftet werden. Zudem kündigte er größere Änderungen der Satzungen für das Jahr 2023 an. Abschließend entscheiden muss über die Satzungen der Kreistag. (mz)