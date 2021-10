Unterallgäu

14:00 Uhr

Pflege in Unterallgäuer Kreisseniorenheimen wird teurer

Plus Innerhalb von drei Jahren wurden die Pflegesätze in den Heimen in Türkheim, Babenhausen und Bad Wörishofen um bis zu 37 Prozent angehoben. Während der Landkreis dafür keine Alternative sieht, reagieren die Bewohner mit Unverständnis.

Von Sandra Baumberger

Siebenmal sind die Pflegesätze in den Kreisseniorenheimen des Landkreises in Türkheim, Babenhausen und Bad Wörishofen seit April 2018 angehoben worden. Im November steht den Bewohnerinnen und Bewohnern nun nach einem Beschluss des Ausschusses für Personal und Soziales die nächste Erhöhung ins Haus. Daran konnte auch eine Stellungnahme der Türkheimer Bewohnervertretung nichts mehr ändern, die die Erhöhung in letzter Minute verhindern wollte. Denn sowohl der Gesamtleiter der drei Heime, Ara Gharakhanian, als auch Landrat Alex Eder und die Mitglieder des Ausschusses sehen zwar das Dilemma, aber keine Alternative dazu – und letztlich den Staat in der Pflicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen