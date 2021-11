Unterallgäu

Polizei im Allgäu erhöht den Druck auf Impf-Schummler

Plus Die Einhaltung der Infektionsschutzregeln wird auch im Allgäu scharf kontrolliert. Wer Testergebnisse oder Impfpässe fälscht, muss mit drakonischen Strafen rechnen. Vor allem Infektions-Hotspots nimmt die Polizei ins Visier.

Die Polizei wird weiter die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen (3G, 3G plus- und 2G-Regelungen sowie Maskenpflicht) intensiv überwachen. Kontrolliert wird auch, ob Impfausweise und Testbestätigungen echt sind. Dr. Carola Winkler, die ärztliche Koordinatorin der Impfzentren im Landkreis, erfuhr zuletzt immer wieder von solchen Fällen und warnt eindringlich: „Gefälschte Zertifikate schützen nicht vor einer Covid-19-Infektion und machen auch aus diesem Aspekt selbstverständlich keinen Sinn.“ Dominic Geißler von der Pressestelle des Präsidialbüros des Polizeipräsidiums Süd/West teilte auf MZ-Anfrage mit, dass im Schutzbereich in diesem Jahr bislang in 13 Fällen Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Urkundenfälschung in Zusammenhang mit Impfausweisen oder Testnachweisen eingeleitet wurden. Vier dieser Vorfälle waren laut Geißler im Unterallgäu.

