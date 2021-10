Rad- und Wanderwege im Unterallgäu sind mangelhaft

Plus Der Projektleiter spricht im Unterallgäuer Ausschuss von „nicht befriedigenden Zahlen“ für das Rad- und Wanderwegenetz im Unterallgäu. Die Kreisräte diskutieren, wie es weitergehen soll.

Das Unterallgäu verfügt über ein umfangreiches Rad- und Wanderwegenetz. Beschildert sind die insgesamt jeweils rund 1100 Kilometer langen Strecken mit 5250 Wegweisern für Radfahrer und 6998 Hinweisschildern für Wanderer. Laut Tobias Klöck, Projektleiter für den Bereich Tourismus und Freizeit am Landratsamt, kommt es immer wieder vor, dass Schilder eingewachsen, verdreckt und beschädigt sind oder einfach abmontiert werden. Zudem sind manche Wege kaum nutzbar.