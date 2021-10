Unterallgäu

Schock für Unterallgäuer Bahnpendler: Morgens nur noch zwei Züge nach München?

Plus Die Bahn hat ihren neuen Fahrplan veröffentlicht, der ab 12. Dezember gilt. Der schockierte Bahnpendler, die von Mindelheim, Bad Wörishofen oder Türkheim nach München fahren.

Von Melanie Lippl

Wenn die Bahn den neuen Fahrplan veröffentlicht, schauen viele Pendler, ob sich bei „ihren“ Zügen künftig etwas verändert. So auch in dieser Woche. Doch dann der Schock: Wer etwa morgens von Mindelheim zum Arbeiten nach München fahren muss, der hat derzeit noch aus acht Zügen zwischen 5 und 9 Uhr die Wahl – ab 12. Dezember laut neuem Fahrplan jedoch nur noch aus drei. Eine dieser Verbindungen geht allerdings über Günzburg, mit stolzer Fahrzeit von mehr als zweieinhalb Stunden. Faktisch gibt es laut Bahn-Homepage derzeit also nur zwei Züge nach München. „Kann das wirklich alles sein?“, fragten sich Bahnpendler aus dem Unterallgäu.

