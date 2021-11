So kann man Müll vermeiden

Die EU ruft dazu auf, Abfall zu vermeiden. Wie die Verbraucherinnen und Verbraucher das schaffen können, erklärt Abfallwirtschaftsberaterin Johanna Schuster vom Landratsamt Unterallgäu.

An der Obstabteilung im Supermarkt kommt fast keiner vorbei, ohne sich etwas Leckeres in den Einkaufswagen zu legen. Schnell sind Äpfel und Bananen in eine hauchdünne Plastiktüte verpackt. Zuhause wandert die Tüte jedoch meist direkt in den Müll. Aber es geht auch anders: Dann nämlich, wenn man mit dem Obstnetz in den Supermarkt oder mit dem Korb auf den Wochenmarkt geht. Darauf will die europäische Woche der Abfallvermeidung (bis 28. November) aufmerksam machen. Auch heute gebe es durchaus Möglichkeiten, umweltschonend und abfallarm einzukaufen, wie Abfallwirtschaftsberaterin Johanna Schuster sagt: „Es ist zwar sehr schwierig, komplett auf Plastik und Verpackungen zu verzichten, aber jeder kleine Schritt zählt und trägt zu einer gesunden Umwelt bei.“ Hier einige Tipps der Abfallwirtschaftsberatung:

Beim Einkauf:

Regionale Produkte kaufen.

Obst- oder Gemüsenetze verwenden.

Elektrogeräte:

Überlegen, ob man das Gerät wirklich braucht.

Prüfen, ob ein Gerät repariert werden kann.

Auf Umweltsiegel achten: Der „Blaue Engel“ garantiert hohe Standards zum Schutz von Umwelt und Gesundheit.

Prüfen, ob der Akku austauschbar ist.

Akkus statt Einwegbatterien benutzen.

Akkus richtig lagern und aufladen.

Getränke:

Getränke in Mehrwegflaschen von regionalen Anbietern kaufen.

Leitungswasser trinken, das bei uns eine sehr gute Qualität besitzt.

Lebensmittel und Reinigung:

Nicht übermäßig einkaufen.

Richtig lagern, um schnellen Verderb zu vermeiden.

Nicht sofort nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums wegwerfen.

Wasch-, Körperpflege- und Reinigungsmittel: Nachfüllpackungen verwenden.

Auf Umweltsiegel achten: Blauer Engel oder EU-Ecolabel.

Pulverwaschmittel sind ebenso wie Konzentrate ergiebiger als Flüssigwaschmittel.

Waschmittel richtig dosieren.

Auf Weichspüler und Duftperlen verzichten.

Kleidung:

Mit Freunden und Familie tauschen.

Auf dem Flohmarkt verkaufen.

Reparaturen selbst erledigen oder zum Schneider geben.

Kaputte Textilien als Putzlappen verwenden. (mz)

Weitere Infos finden Verbraucherinnen und Verbraucher unter www.unterallgaeu.de/abfall.