So lang muss man bei Unterallgäuer Händlern auf ein Fahrrad warten

Plus Die Nachfrage nach Fahrrädern ist derzeit enorm. Wie sieht die Lage in der Region aus? Unterallgäuer Fahrradhändler antworten und erklären, wie sich die Lage entwickelt.

Die Fahrradbranche boomt und seit Beginn der Pandemie ist die Nachfrage nach zweirädrigen Gefährten ungebrochen hoch. Wer ein neues Fahrrad haben will, muss mittlerweile teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Wir haben bei einigen Fahrradgeschäften nachgefragt, wie die Lage im Unterallgäu ist - und wie es weitergehen wird.