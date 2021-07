Unterallgäu

Stabsübergabe im Unterallgäuer Schulamt

Plus Bertram Hörtensteiner ist nun auch ganz offiziell Nachfolger der scheidenden Schulamtsdirektorin Elisabeth Fuß. Bei ihrer Verabschiedung stand der Regierungspräsident vor einer schwierigen Aufgabe.

Von Sandra Baumberger

Bereits seit Januar ist Bertram Hörtensteiner neuer fachlicher Leiter der Staatlichen Schulämter im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen. Coronabedingt fand die offizielle Stabsübergabe seiner Vorgängerin Elisabeth Fuß an ihn aber – passend zum baldigen Schulende – erst jetzt statt. Zu der Feier im Landratsamt in Mindelheim war auch Regierungspräsident Dr. Erwin Lohner gekommen, der vor einer schwierigen Aufgabe stand.

