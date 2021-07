Überschwemmungen und Hagelschäden nach Unwetter im Unterallgäu

Starkregen, kräftige Sturmböen und Hagel: Am Montagabend ist ein Unwetter über Teile des Unterallgäus gezogen - mit sichtbaren Folgen. Die Feuerwehren waren vielerorts im Einsatz.

Ein Unwetter ist am Montagabend über das Unterallgäu gezogen und hat in mehreren Orten seine Spuren hinterlassen. Es kam zu überschwemmten Straßen und vollgelaufenen Kellern, große Hagelkörner haben zudem Schäden angerichtet.

Ab etwa 18 Uhr zog das Unwetter über die Region - und hat in seinem Verlauf besonders im nördlichen Teil des Unterallgäus gewütet. Zusätzlich zu vollgelaufenen Kellern, Garagen und überschwemmten Straßen gab es auch Hagelschäden an Autos, in Gärten und an Fotovoltaikanlagen. Vereinzelt stürzten Bäume und größere Äste auf Straßen.

Der Starkregen überschwemmte Straßen im Unterallgäu - wie hier in Kammlach. Foto: Birgit Theis

44 Einsätze der Unterallgäuer Feuerwehren

Insgesamt 44 Mal mussten die Unterallgäuer Feuerwehren ausrücken, sagt Alexander Möbus, Kreisbrandrat des Kreisfeuerwehrverbands Unterallgäu. Betroffen waren die Wehren in Babenhausen, Hasberg, Haselbach, Derndorf, Eppishausen, Kettershausen, Kirchhaslach, Kirchheim, Klosterbeuren, Loppenhausen, Oberkammlach, Tiefenried und Unterkammlach. Es seien hauptsächlich kleinere Einsätze gewesen, sagt Möbus. Keller mussten ausgepumpt und Straßen von Ästen befreit werden.

Der Sturm übersäte den Boden in Kammlach zeitweise mit Hagelkörnern. Foto: Birgit Theis

Zwischen Unterkammlach und St. Johann stürzte ein Baum auf die Fahrbahn, den die Feuerwehr beseitigen musste, berichtet der Unterkammlacher Feuerwehr-Kommandant Thomas Müller. Einige Keller hätten etwa 15 bis 20 Zentimeter unter Wasser gestanden. Alleine in Unterkammlach seien 20 bis 25 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.

Im Video: überschwemmte Straßen in Kammlach