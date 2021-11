Unterallgäu wird Corona-Hotspot-Region: Strengere Regeln ab Sonntag

Die Zahl der Corona-Infektionen im Unterallgäu ist stark gestiegen. Der Landkreis wird zur Hotspot-Region. Diese Regeln gelten ab Sonntag.

179 Corona-Neuinfektionen vermeldet das Robert-Koch-Institut im Vergleich zu Donnerstag für das Unterallgäu - so viele wie noch nie an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist so hoch wie noch nie: Sie liegt am Freitag bei 358,5 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Das hat jetzt Folgen.

Das Unterallgäu ist ab Sonntag Corona-Hotspot

Weil auch die Intensivstationen entsprechend ausgelastet sind, greift nun die neue Corona-Regelung, die Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch verkündet hat: Wie das Landratsamt soeben mitteilt, ist das Unterallgäu ab Sonntag "Corona-Hotspot" - mit entsprechend verschärften Regeln, unter anderem gilt wieder FFP2-Maskenpflicht und in vielen Bereichen die 2G-Regel. Als Hotspots gelten Regionen, in denen die Inzidenz über 300 und die Auslastung der Betten auf den Intensivstationen über 80 Prozent liegt.

Am Samstag, 6. November, erscheint unter www.unterallgaeu.de/amtsblatt die entsprechende Bekanntmachung, die ab dem darauffolgenden Tag gilt. Das bedeutet, im Unterallgäu gelten ab Sonntag die Regeln entsprechend der roten Stufe der Krankenhausampel.

Diese Regeln gelten ab Sonntag, 7. November im Unterallgäu

Ab Sonntag gelten für das Unterallgäu die Corona-Regeln der Stufe Rot der Krankenhausampel. Das heißt konkret:

In Bereichen, in denen bislang eine medizinische Maske getragen werden musste, muss jetzt stattdessen eine FFP2-Maske getragen werden. Für Kinder und Jugendliche gelten hiervon Ausnahmen: Stoffmaske in der Grundschule, im Übrigen medizinische Masken.

getragen werden. Für gelten hiervon Ausnahmen: Stoffmaske in der Grundschule, im Übrigen medizinische Masken. Einrichtungen, Veranstaltungen et cetera, die bislang nach 3G-Regeln zugänglich waren, sind ab Sonntag nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich, nicht mehr für Getestete. Ausgenommen werden hier die Gastronomie , Beherbergungsunternehmen und körpernahe Dienstleistungen. Hier greift die 3G-plus-Regel , sprich: Der Zugang ist möglich für Geimpfte, Genesene und Personen mit negativem PCR-Test. Für außerschulische Bildungsangebote und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildungen sowie Bibliotheken und Archive gilt weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit Schnelltest (3G).

In Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten müssen die Mitarbeiter geimpft oder genesen sein oder sich zweimal pro Woche einem Schnelltest unterziehen. Das gilt außerdem für alle Beschäftigten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Kontakt zu anderen Personen haben, allerdings nicht für den Handel und den Öffentlichen Personennahverkehr.

Corona-Zahlen im Unterallgäu sind stark gestiegen

Woran liegt es, dass die Corona-Zahlen im Unterallgäu nun so stark gestiegen sind? Für Eva Büchele, Sprecherin des Unterallgäuer Landratsamt, gibt es nicht "den einen Grund - außer, dass die Leute viele Kontakte haben". Sprich: Anders als im Lockdown im vergangenen Jahr kann sich das Virus schneller verbreiten.

Die Zeiten, in denen das Landratsamt jeden Infizierten oder jede enge Kontaktperson persönlich angerufen und sich nach deren Gesundheitszustand erkundigt hat, sind längst vorbei. Inzwischen müssen positiv getestete Personen ihre engen Kontaktpersonen in ein Formular eintragen. Diese erhalten dann schriftlich ihren Quarantänebescheid, erläutert Büchele.

Mehr Informationen rund um Corona, Quarantäne und Co. gibt es auf der Homepage des Landratsamts.