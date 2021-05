Unterallgäu

28.05.2021

Unterallgäuer CSU-Kreischef Pschierer gibt den Vorsitz ab

Plus Am kommenden Dienstag werden die Weichen im Vorstand der Kreis-CSU neu gestellt. Pschierer gibt sein Amt ab, will für den Landtag aber in zwei Jahren noch einmal kandidieren. Wer sein Nachfolger im Unterallgäu werden soll.

Von Alf Geiger

Bei der CSU im Landkreis Unterallgäu steht ein Wechsel an der Spitze bevor: Wie die MZ erfuhr, wird CSU-Kreischef Franz Josef Pschierer seinen Posten nach acht Jahren freiwillig räumen. Auch ein Nachfolger scheint bereits gefunden.

Themen folgen