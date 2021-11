Unterallgäu

vor 17 Min.

Unterallgäuer Faschingsfans ist nicht zum Tanzen zumute

2020 ging es mit den Tänzerinnen der Teeniegarde der Wertachfunken in die 80er und 90er Jahre zurück. In Anbetracht der aktuellen Lage wünscht sich wohl so mancher Faschingsfan einen ähnlichen Zeitsprung zu Vor-Corona-Zeiten.

Plus Viele Unterallgäuer Faschingsvereine hatten gehofft, heuer wieder ohne Einschränkungen feiern zu können. Momentan sieht es jedoch nicht danach aus. Was geplant ist – und was schon gestrichen.

War da nicht was am 11. 11. um 11 Uhr 11? Klar, da starten alle Närrinnen und Narren in die fünfte Jahreszeit oder besser: Sie würden starten, wenn das Corona so ohne Weiteres erlauben würde. Denn wie schon in der vergangenen Saison ist auch in dieser vieles ungewiss: Wird es Bälle und Umzüge geben? Und wie sieht es mit Prinzenpaaren aus? Wir haben uns bei den Unterallgäuer Faschingsgesellschaften umgehört.

