Unterallgäu

08:03 Uhr

Unterallgäuer Impfbus mit durchwachsener Bilanz

Plus Der Impfbus der Malteser stand in den vergangenen Tagen in Bad Wörishofen, Mindelheim und Ettringen. Wie viele Leute geimpft wurden und wie es jetzt weitergeht.

Von Dominik Schätzle

Nach drei Stationen bleibt eine durchwachsene Bilanz: In Bad Wörishofen, Mindelheim und Ettringen war der Impfbus der Malteser in den vergangenen Tagen im Einsatz. Bürgerinnen und Bürger konnten sich dort impfen lassen – unbürokratisch, ohne Anmeldung. Die Resonanz an den drei Standorten im Unterallgäu ist sehr unterschiedlich ausgefallen.

