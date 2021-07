Unterallgäuer Inklusionsbeirat kann seine Arbeit aufnehmen

Plus Weil aus der geplanten Wahl coronabedingt nichts wurde, hat nun der Personalausschuss die Mitglieder des neuen Inklusionsbeirats bestellt - sieben Jahre, nachdem erstmals über die Einführung des Gremiums gesprochen wurde.

Es war ein langer Weg bis dorthin, doch jetzt gibt es ihn: einen Inklusionsbeirat für das Unterallgäu. Die elf Mitglieder sollen die Belange Behinderter auf kommunaler Ebene vertreten und dem Kreistag sowie der Verwaltung des Landkreises beratend zur Seite stehen. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales wurden die Mitglieder nun bestellt – sieben Jahre nachdem erstmals über die Einführung des Gremiums gesprochen wurde.