Unterallgäu

vor 51 Min.

Unterallgäuer Kreistag stellt klar: Zum Mobilfunk nur Nein zu sagen, geht nicht.

Plus Neue Mobilfunkmasten können Gemeinden im Unterallgäu kaum verhindern. Eine Möglichkeit gibt es aber doch.

Von Sandra Baumberger

Nicht erst seit dem neuen Mobilfunkstandard 5G sehen viele Mobilfunkmasten in direkter Nachbarschaft skeptisch. Soll in einer Gemeinde ein neuer errichtet werden, regt sich dagegen meist schnell Widerstand. Allerdings hätten die Gemeinden kaum Möglichkeiten, den Bau zu verhindern, sagte Kreisbaumeister Christian Baumann in der jüngsten Bürgermeisterdienstbesprechung. Eine aber gebe es.

