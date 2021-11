Unterallgäu

vor 37 Min.

Unterallgäuer Landvolk erinnert an Hans Mayer

Plus Vor einem Jahr ist der ehemalige Landvolkreferent und Geschäftsführer des Katholischen Landvolks gestorben. Zum Jahrestag haben die Ehrenamtlichen nun an den Vordenker erinnert.

Von Josef Diebolder

Das Leben des ehemaligen Landvolkreferenten und Geschäftsführers des Katholischen Landvolks in der Diözese Augsburg, Hans Mayer, bewegte viele. Besonders intensiv erlebten die Ehrenamtlichen der Landvolkrunden in den Dekanaten den Vordenker. Während vor einem Jahr die Corona-Krise einen persönlichen Abschied verhinderte, trafen sich die ehemaligen Landvolkverantwortlichen zum Jahrestag an seinem Grabmahl in Dirlewang. Dort erinnerten Pfarrer Josef Hutzmann aus Nesselwang und Abbe André (Rohrbach/Ilm Hallertau) an sein Lebenswerk. Eine Kerze als Symbol mit Wasser, Sonne und einem blühenden Baum brachte Hutzmann mit. Sie unterstreiche, wie Hans Mayer im Leben ständig „am Landvolkbaum frisches Laub wachsen“ ließ.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .