Unterallgäuer Wirtschaft zwischen Aufschwung und Unsicherheit

Betriebe im Unterallgäu und in Memmingen befinden sich derzeit im Aufwind. Der Konjunkturindex der IHK übertrifft selbst Werte vor Corona. Doch es gibt auch Dinge, die den Firmen Sorge bereiten.

Die Konjunktur hat im Unterallgäu und in Memmingen deutlich angezogen – das zeigt die jüngste Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) bei Betrieben in der Region. Der IHK-Konjunkturindex für Memmingen und das Unterallgäu ist um 13 Punkte von 110 auf 123 angestiegen und übertrifft damit nicht nur das Vorkrisen-Niveau aus dem Herbst 2019, sondern auch den langjährigen Mittelwert.

„Wir sind erleichtert, dass unsere Unternehmen die Krise bislang gut gemeistert haben“, sagt Andrea Thoma-Böck, Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung. Sie warnt: „Probleme wie der Fachkräftemangel oder die dramatisch angestiegenen Energiepreise gefährden diese positive Entwicklung. Die Wirtschaft ist auf ein schnelles und konsequentes Handeln der Politik angewiesen, damit die Aufwärtstendenz nicht einbricht.“

Die Stimmung der Unterallgäuer Betriebe hat sich verbessert

Die Stimmung der Unternehmerinnen und Unternehmer hat sich in den vergangenen Monaten weiter verbessert, so die Ergebnisse der IHK-Umfrage. 44 Prozent der befragten Unternehmen berichten von einer guten Geschäftslage. Das ist eine Steigerung um drei Prozentpunkte im Vergleich zur Umfrage aus dem Frühjahr. Lediglich zwölf Prozent finden eine aktuell schlechte Situation in ihrem Betrieb vor. Das Auftragsvolumen aus dem In- und Ausland ist bei der Mehrheit der Unternehmen über den Sommer gestiegen. „Die Branchen zeichneten bislang während der Krise ein sehr unterschiedliches Bild ab. Es ist erfreulich, dass die aktuelle Umfrage nun auch eine Erholung in den besonders betroffenen Branchen, wie Reise- und Gastgewerbe sowie Handel widerspiegelt,“ sagt Thoma-Böck.

Allerdings blicken die Unternehmerinnen und Unternehmer im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen trotz der vielen positiven Nachrichten nur abwartend verhalten in die Zukunft. 68 Prozent und damit über zwei Drittel rechnen mit einer gleichbleibenden Geschäftslage in den nächsten Monaten. Neun Prozent erwarten sogar eine Verschlechterung ihrer Situation.

Bezüglich des erwarteten Auftragsvolumens, den Inlandsinvestitionen sowie der Beschäftigtenzahl erwarten die befragten Unternehmen keine Veränderung über den Winter. Unsicherheiten bestehen beispielsweise beim weiteren Verlauf der Pandemie oder der globalen Rohstoff- und Lieferkettenproblematik.

Nicht nur im Unterallgäu, auch im gesamten Allgäu geht es der Wirtschaft besser

Wie im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen hat die Wirtschaft allgäuweit den Turbo eingelegt. Der Konjunkturindex für die gesamte Region ist um 22 Punkte auf einen Wert von 130 Punkten gestiegen. Er liegt nun über dem Vorkrisen-Niveau aus dem Herbst 2019 und dem langjährigen Mittel von 125 Punkten. Die Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Allgäu berichten von einer positiven Stimmung. Jeder zweite Befragte bewertet seine aktuelle Geschäftslage als gut. Das ist eine Steigerung um zwölf Prozentpunkte im Vergleich zum Frühjahr. Abwartend zeigen sich die Unternehmen hinsichtlich ihrer Erwartungen für die kommenden Monate. 58 Prozent rechnen nicht damit, dass sich ihre Situation verändert. Ähnlich fallen die Bewertungen mit Blick auf das erwartete Auftragsvolumen, die Inlandsinvestitionen und die Beschäftigungszahlen aus.

So geht es einzelnen Branchen im Allgäu

Ein Blick auf die einzelnen Branchen zeigt: Der Konjunkturindex für das Reise- und Gastgewerbe im Allgäu hat eine bemerkenswerte Steigerung vollzogen. Er ist über den Sommer um 97 Punkte angestiegen und liegt nun bei einem Wert von 113. Im Frühjahr 2021 waren es noch 16 Punkte. Aktuell berichten 50 Prozent der befragten Unternehmen von einer guten Geschäftslage – bei der Vorumfrage lag dieser Anteil noch bei null. Ermöglicht wurde diese Erholung des Reise- und Gastgewerbes durch die schrittweisen Öffnungen im Frühsommer.

Im Gegensatz zum Tourismus hat sich die Lage in der Industrie im Allgäu nur leicht verbessert. Die Erholung hat sich abgeschwächt, wodurch der Index dort nur um neun Punkte angestiegen ist. Auch die Erwartungen dieser Branche sind verhalten. Die Mehrheit der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer rechnet mit keiner Veränderung über den Winter. Grund sind die anhaltenden Probleme bei Vorprodukten und Lieferketten. Auch steigende Energiepreise machen der Branche zu schaffen. (mz)